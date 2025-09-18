България

Започна имунизацията с нови ваксини срещу COVID-19

Приложението на ваксините ще започне от 23 септември във всички области на страната и ще бъде напълно безплатно

18 септември 2025, 14:08
Започна имунизацията с нови ваксини срещу COVID-19
Източник: iStock

С тартира имунизационната кампания срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон 2025/2026 г. Приложението на ваксините ще започне от 23 септември във всички области на страната и ще бъде напълно безплатно, предаде Плюс Мен

Министърът на здравеопазването одобри препоръките на Националния експертен съвет по имунизации.

За предстоящата кампания са доставени 47 520 дози иРНК ваксини (Pfizer-BioNTech) срещу вариант LP.8.1 на SARS-CoV-2. Те вече са налични в регионалните здравни инспекции. От тях 43 200 дози са за лица над 12 години, а близо 4 000 са за деца от 6 месеца до 11 години.

Като приоритетни групи за ваксинация са определени:

лица на възраст 60+;
хора с хронични заболявания;
имунокомпрометирани лица (вкл. деца над 6 месеца);
бременни жени;
медицински персонал;
потребители и персонал на социални институции.
Ваксина срещу COVID-19 може да получи и всяко друго лице, което не попада в посочените групи и няма противопоказания за имунизация. Тя се прилага в единична доза, с изключение на децата под 5 години, които не са преболедували или ваксинирани досега – при тях се поставят три дози.

При лица с предходна имунизация срещу COVID-19 трябва да има интервал от най-малко 3 месеца от последната доза. Имунокомпрометираните лица могат да получат допълнителна доза след 6 месеца.

Националният експертен съвет препоръчва и паралелна защита със сезонна грипна ваксина. Припомняме, че за хората на и над 65 години тя се осигурява безплатно по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г. 2023-2026 г.

Повече информация за пунктовете по населени места намерете Тук:

Източник: Плюс Мен    
COVID 19 имунизация ваксинация есенно зимен сезон безплатни ваксини иРНК ваксини Министерство на здравеопазването приоритетни групи Pfizer BioNTech грипна ваксина
Българка, наета като домашна помощница в Атина, упоила и ограбила 43-годишен мъж. Тя отрича

Българка, наета като домашна помощница в Атина, упоила и ограбила 43-годишен мъж. Тя отрича

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Оставиха за постоянно в ареста прокурорския син, хванат с 50 кг марихуана

Оставиха за постоянно в ареста прокурорския син, хванат с 50 кг марихуана

Тръмп празнува след свалянето на Джими Кимъл от ефир заради коментари за Чарли Кърк

Тръмп празнува след свалянето на Джими Кимъл от ефир заради коментари за Чарли Кърк

Как доказваме стаж за пенсия

Как доказваме стаж за пенсия

Могат ли домашните любимци да си имат... любимци?

Могат ли домашните любимци да си имат... любимци?

<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Всичко от днес

