Нов състав на съда ще гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев

Преди дни защитата му поиска той да бъде освободен

18 септември 2025, 12:39
Нов състав на съда ще гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

Д елото за мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев вече е преразпределено на нов състав на Софийския апелативен съд.

Това е станало в сряда, показва справка на NOVA.

Съдиите по дело за Благомир Коцев си направиха отвод

Докладчик ще е съдия Маргаритка Шарбанова, председател на състава е бившият шеф на апелативния спецсъд Георги Ушев, а третият съдия е Венелин Иванов. 

Делото трябва да се гледа във вторник (23 септември), когато този състав е дежурен по график и заседава. 

Дотук се стигна след като апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров, определени да разгледат въззивната мярка за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, си направиха отвод.

Според тримата съдии, които преди два месеца пак в същия състав оставиха в ареста кмета, тенденциозни твърдения за „зависимости“ ги задължават да се откажат да гледат делото. Причината - да няма съмнения за предубеденост, било то и изкуствено създадена.

На 12 септември Софийският градски съд  не уважи искането на защитата на Коцев за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ и го остави в ареста. 

Съдия Ани Захариева посочи тогава, че продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на Коцев към престъплението, за което е обвинен от гласните и писмени доказателства по делото. Не съществува опасност от укриване, но не стои така въпросът относно опасността от извършване на престъпление. Доводите за политическо преследване спрямо Коцев не почиват на доказателствата по делото, добави тя.

Източник: NOVA    
коцев съд съдии мярка
