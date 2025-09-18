Свят

Заподозреният за изчезването на Маделин Маккан отпразнува освобождаването си с бургер и цигара

„Той е опасен, психопат, и се надяваме да не извърши повече престъпления, но е вероятно да го направи“

18 септември 2025, 13:49
Заподозреният за изчезването на Маделин Маккан отпразнува освобождаването си с бургер и цигара
Източник: Getty Images

З аподозреният по случая с Маделин Маккан, Кристиан Б., отпразнува освобождаването си от затвора с цигара и бургер в заведение за бързо хранене.

49-годишният мъж беше изведен тайно от затвор близо до Хановер, скрит в задната част на колата на адвоката си, и успя да избегне заснемането или фотографирането от десетки оператори, които го чакаха от няколко дни, предаде SkyNews

Но един фдоотограф го застигна, като той спря за кратко в заведение на McDonald's и снимките предизвикаха фурор в социалните мрежи. 

Кристиан Б., който не може да бъде напълно идентифициран според германските закони за защита на личните данни, застана отвън и запали цигара, преди да яде.

Облечен в лилава риза, бежови панталони и маратонки, той си поръча пилешки хапки със сладко-кисел сос, бургер и топла напитка.

Носеше слънчеви очила, но те не успяха да прикрият отличителните му черти, които се появиха по телевизията и на първите страници на вестници по целия свят.

След 15 минути той напусна ресторанта, докато полицията блокира улицата, за да му позволи да си тръгне свободно.

Той беше откаран отново с черния Audi, с който адвокатът му Фридрих Фулшер го взе час по-рано от затвора в Зенде.

Не е известно накъде се е запътил Кристиан Б. след изтърпяването на присъда за несвързано престъпление – изнасилване на възрастна жена, нито кой ще му помогне да се адаптира към новия си живот на свобода.

Като част от условията за освобождаването му, той е снабден с електронна гривна на глезена, трябваше да предаде паспорта си и да регистрира постоянен адрес при служителите по пробацията.

Друг от адвокатите му, Филип Маркворт, заяви: „Това е опит на прокуратурата да го държи в нещо като предварителен арест, където биха имали достъп до него по всяко време. Ние няма да приемем това.“

Германският прокурор Ханс Кристиан Волтерс, който ръководи разследването по случая с Маделин, вярва, че Кристиан Б. е отвлякъл и убил тригодишното дете по време на семейна почивка в Португалия през 2007 г.

Заподозреният, който има присъди за сексуално насилие над деца, кражба, трафик на наркотици и фалшификация, отрича всякаква връзка със случая.

Маделин изчезна от леглото си в апартамент под наем, докато родителите й и техните приятели вечеряли наблизо в хотелския комплекс в Прая да Луз.

Волтерс каза пред Sky News, че има „почти“ достатъчно доказателства, за да обвини заподозрения, но не може да оправдае ареста му и да предотврати освобождаването му.

Той заяви: „Той е опасен, психопат, и се надяваме да не извърши повече престъпления, но е вероятно да го направи.“

Той добави, че не е изключил възможността да повдигне обвинение срещу Кристиан Б.: „В момента все още имаме линии на разследване, които преследваме, и се надяваме да получим повече доказателства или улики. Ако това се случи, нашата позиция, разбира се, ще се подобри и бихме предпочели да отидем в съда с по-силна позиция.“

Кристиан Б., който се движеше между Германия и Португалия, изтърпя седем години зад решетките за изнасилването на 72-годишна американка в Прая да Луз – две години преди изчезването на Маделин.

Очаква се следващия месец да се яви пред германски съд по обвинение в оскърбително поведение спрямо жена-надзирател в затвора. Осъждането по това обвинение може да го върне в затвора.

Той също така е изправен пред възможен нов процес, след като прокуратурата обжалва оправдаването му миналата година по несвързани обвинения за изнасилване и сексуално насилие над деца.

Детективите от Скотланд Ярд, които не успяха да повдигнат обвинение на никого в собственото си разследване, разкриха тази седмица, че са поискали от Кристиан Б. да отговори на техните въпроси, но той отказал, както е направил и с техните германски и португалски колеги.

Адвокатите му отхвърлиха това като незаконно искане, тъй като следователите не са споделили с него никакви файлове на прокуратурата.

Според прокурора доказателствата срещу Кристиан Б. по случая с Маделин са косвени; мобилният му телефон е бил близо до апартамента й по времето, когато тя изчезнала, той е осъждан за сексуално насилие над деца, уж е признал пред приятел и е пререгистрирал колата си на следващия ден след изчезването.

Няма криминалистични доказателства, които да свързват заподозрения с отвличането – и след 18 години шансовете да бъдат намерени такива трябва да са минимални.

Германският криминален профайлър Марк Т. Хофман каза пред Sky News: „Аз съм голям привърженик на вторите шансове, но не съм толкова голям привърженик на десетите шансове. Така че, ако извършиш престъпление и го правиш отново и отново, и отново, и отново, тогава трябва да се запиташ, защо трябва да вярваме, че той ще спре сега? Пожелавам и се надявам, че той също осъзнава, че може би сега може да живее различен живот анонимно някъде и се надявам да спре да извършва престъпления.“

Родителите на Маделин, Кейт и Гери Маккан от Лестършър, се придържат към надеждата, че дъщеря им все още може да бъде намерена жива, при липсата на каквито и да било доказателства, с които са запознати, които да показват, че тя е мъртва.

Маделин Маккан освобождаване от затвора издирване Прая да Луз сексуално насилие заведение за бързо хранене португалска полиция разследване
Последвайте ни

По темата

Българка, наета като домашна помощница в Атина, упоила и ограбила 43-годишен мъж. Тя отрича

Българка, наета като домашна помощница в Атина, упоила и ограбила 43-годишен мъж. Тя отрича

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Оставиха за постоянно в ареста прокурорския син, хванат с 50 кг марихуана

Оставиха за постоянно в ареста прокурорския син, хванат с 50 кг марихуана

Тръмп празнува след свалянето на Джими Кимъл от ефир заради коментари за Чарли Кърк

Тръмп празнува след свалянето на Джими Кимъл от ефир заради коментари за Чарли Кърк

Как доказваме стаж за пенсия

Как доказваме стаж за пенсия

pariteni.bg
И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Виц на деня

- Сине, няма ли да се жениш? Остаря вече! - Не мога да си намеря булка, тате! - Тарзан в джунглата намери, ти във Фейсбук…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разбиха група за разпространение на наркотици в Плевен, петима са задържани

Разбиха група за разпространение на наркотици в Плевен, петима са задържани

България Преди 15 минути

Иззети са дрога, над 70 000 лева, злато, боеприпаси и документи

Започна имунизацията с нови ваксини срещу COVID-19

Започна имунизацията с нови ваксини срещу COVID-19

България Преди 16 минути

Приложението на ваксините ще започне от 23 септември във всички области на страната и ще бъде напълно безплатно

Асоциацията на прокурорите: Политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите

Асоциацията на прокурорите: Политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите

България Преди 1 час

От УС излязоха с позиция във връзка със самоотвода на съдебния състав по делото "Коцев"

<p>Нов състав на съда ще гледа мярката на Благомир Коцев</p>

Нов състав на съда ще гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 1 час

Преди дни защитата му поиска той да бъде освободен

<p>Обявиха нов тест за гражданство на САЩ. Можете ли да го минете?</p>

Администрацията на Тръмп разкри нов тест за гражданство на САЩ. Можете ли да го минете?

Свят Преди 1 час

"Интересното е, че когато тестът се дава на хора, родени в страната, те не успяват да постигнат добри оценки"

„Без отстъпление“ в „Темата на NOVA“

„Без отстъпление“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Борисов: Как да ходя пеша? Болят ме коленете</p>

Борисов: Как да ходя пеша, болят ме коленете. Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша

България Преди 2 часа

Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ-СДС във връзка с протеста на ПП, който се проведе тази сутрин пред парламента

.

Как доказваме стаж за пенсия

България Преди 2 часа

Ако имаме трудова книжка, нужно ли е и удостоверение за осигурителен стаж

<p>Окончателно: СО трябва да премести трамваите от локалното на бул. &quot;Скобелев&quot; до една година</p>

Окончателно: Столичната община трябва да премести трамваите от локалното на бул. "Скобелев" до една година

България Преди 2 часа

Това става ясно от крайното решение на Върховния касационен съд

Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога

Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога

Любопитно Преди 2 часа

28-годишната Хейли и 31-годишният Джъстин отпразнуваха седмата си годишнина от сватбата на 13 септември

На второ четене: НС прие промени в Закона за железопътния транспорт

На второ четене: НС прие промени в Закона за железопътния транспорт

България Преди 2 часа

Срещу тях се обявиха от „Възраждане“, МЕЧ и „Величие“

Три града за три месеца: Wolt стартира във Варна

Три града за три месеца: Wolt стартира във Варна

Любопитно Преди 2 часа

Водещата платформа за доставки продължава разширяването си в България, носейки повече удобство, подкрепа за местния бизнес и гъвкави възможности за доходи

Ученици се събират пред училище по време на протест, свикан от големи профсъюзи, за да се противопоставят на съкращенията на бюджета, в Лил, Северна Франция, четвъртък, 18 септември 2025 г.

Най-голямата стачка във Франция от години насам в разгара на политическата криза

Свят Преди 2 часа

Около 800 000 души ще протестират срещу бюджетните планове, очакват се сериозни проблеми в редица сфери на обществения живот във Франция

Макрон ще предостави "научни" доказателства, че Бриджит е жена

Макрон ще предостави "научни" доказателства, че Бриджит е жена

Свят Преди 2 часа

Френският президент и Бриджит Макрон ще представят документацията в рамките на дело за клевета, което са завели срещу десния инфлуенсър Кандъс Оуенс

Арестуваха 52-годишен от Кюстендил за блудство с малолетна

Арестуваха 52-годишен от Кюстендил за блудство с малолетна

България Преди 2 часа

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа

Откриха мъжа, изчезнал от Дома за стари хора в Нови пазар

Откриха мъжа, изчезнал от Дома за стари хора в Нови пазар

България Преди 2 часа

Той е бил в добро здравословно състояние

Всичко от днес

От мрежата

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

Помните ли "Робинята Изаура"? Ето как изглежда тя днес (СНИМКИ)

Edna.bg

Късметлиите в зодиака до края на 2025г.

Edna.bg

Сангаре се бори за мястото си в Левски

Gong.bg

Синът на Христо Йовов бележи за Левски (видео)

Gong.bg

Приеха на първо четене промени в Закона за НСО

Nova.bg

Делото за мярката на Благомир Коцев е преразпределено на нов състав на съда

Nova.bg