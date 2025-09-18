Заподозреният за изчезването на Маделин Маккан отпразнува освобождаването си с бургер и цигара

З аподозреният по случая с Маделин Маккан, Кристиан Б., отпразнува освобождаването си от затвора с цигара и бургер в заведение за бързо хранене.

49-годишният мъж беше изведен тайно от затвор близо до Хановер, скрит в задната част на колата на адвоката си, и успя да избегне заснемането или фотографирането от десетки оператори, които го чакаха от няколко дни, предаде SkyNews.

Но един фдоотограф го застигна, като той спря за кратко в заведение на McDonald's и снимките предизвикаха фурор в социалните мрежи.

Кристиан Б., който не може да бъде напълно идентифициран според германските закони за защита на личните данни, застана отвън и запали цигара, преди да яде.

Облечен в лилава риза, бежови панталони и маратонки, той си поръча пилешки хапки със сладко-кисел сос, бургер и топла напитка.

Носеше слънчеви очила, но те не успяха да прикрият отличителните му черти, които се появиха по телевизията и на първите страници на вестници по целия свят.

След 15 минути той напусна ресторанта, докато полицията блокира улицата, за да му позволи да си тръгне свободно.

Той беше откаран отново с черния Audi, с който адвокатът му Фридрих Фулшер го взе час по-рано от затвора в Зенде.

Не е известно накъде се е запътил Кристиан Б. след изтърпяването на присъда за несвързано престъпление – изнасилване на възрастна жена, нито кой ще му помогне да се адаптира към новия си живот на свобода.

Като част от условията за освобождаването му, той е снабден с електронна гривна на глезена, трябваше да предаде паспорта си и да регистрира постоянен адрес при служителите по пробацията.

Друг от адвокатите му, Филип Маркворт, заяви: „Това е опит на прокуратурата да го държи в нещо като предварителен арест, където биха имали достъп до него по всяко време. Ние няма да приемем това.“

Германският прокурор Ханс Кристиан Волтерс, който ръководи разследването по случая с Маделин, вярва, че Кристиан Б. е отвлякъл и убил тригодишното дете по време на семейна почивка в Португалия през 2007 г.

Заподозреният, който има присъди за сексуално насилие над деца, кражба, трафик на наркотици и фалшификация, отрича всякаква връзка със случая.

Маделин изчезна от леглото си в апартамент под наем, докато родителите й и техните приятели вечеряли наблизо в хотелския комплекс в Прая да Луз.

Волтерс каза пред Sky News, че има „почти“ достатъчно доказателства, за да обвини заподозрения, но не може да оправдае ареста му и да предотврати освобождаването му.

Той заяви: „Той е опасен, психопат, и се надяваме да не извърши повече престъпления, но е вероятно да го направи.“

Той добави, че не е изключил възможността да повдигне обвинение срещу Кристиан Б.: „В момента все още имаме линии на разследване, които преследваме, и се надяваме да получим повече доказателства или улики. Ако това се случи, нашата позиция, разбира се, ще се подобри и бихме предпочели да отидем в съда с по-силна позиция.“

Кристиан Б., който се движеше между Германия и Португалия, изтърпя седем години зад решетките за изнасилването на 72-годишна американка в Прая да Луз – две години преди изчезването на Маделин.

Очаква се следващия месец да се яви пред германски съд по обвинение в оскърбително поведение спрямо жена-надзирател в затвора. Осъждането по това обвинение може да го върне в затвора.

Той също така е изправен пред възможен нов процес, след като прокуратурата обжалва оправдаването му миналата година по несвързани обвинения за изнасилване и сексуално насилие над деца.

Детективите от Скотланд Ярд, които не успяха да повдигнат обвинение на никого в собственото си разследване, разкриха тази седмица, че са поискали от Кристиан Б. да отговори на техните въпроси, но той отказал, както е направил и с техните германски и португалски колеги.

Адвокатите му отхвърлиха това като незаконно искане, тъй като следователите не са споделили с него никакви файлове на прокуратурата.

Според прокурора доказателствата срещу Кристиан Б. по случая с Маделин са косвени; мобилният му телефон е бил близо до апартамента й по времето, когато тя изчезнала, той е осъждан за сексуално насилие над деца, уж е признал пред приятел и е пререгистрирал колата си на следващия ден след изчезването.

Няма криминалистични доказателства, които да свързват заподозрения с отвличането – и след 18 години шансовете да бъдат намерени такива трябва да са минимални.

Германският криминален профайлър Марк Т. Хофман каза пред Sky News: „Аз съм голям привърженик на вторите шансове, но не съм толкова голям привърженик на десетите шансове. Така че, ако извършиш престъпление и го правиш отново и отново, и отново, и отново, тогава трябва да се запиташ, защо трябва да вярваме, че той ще спре сега? Пожелавам и се надявам, че той също осъзнава, че може би сега може да живее различен живот анонимно някъде и се надявам да спре да извършва престъпления.“

Родителите на Маделин, Кейт и Гери Маккан от Лестършър, се придържат към надеждата, че дъщеря им все още може да бъде намерена жива, при липсата на каквито и да било доказателства, с които са запознати, които да показват, че тя е мъртва.