Никола Барбутов и Петър Рафаилов се изправят отново пред съда

Б ившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и съветникът му Петър Рафаилов отново се изправят пред съда. Двамата продължават да са с постоянна мярка „задържане под стража” след заседанието на Софийския градски съд в петък.

Адвокатите и на двамата обжалваха това решение.

В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция, длъжностни престъпления и подкупи.

Според прокуратурата Барбутов е оказвал натиск върху районните кметове на „Люлин” и „Младост”, за да изберат определени фирми в обществени поръчки. Заместник-кметът обещавал, че 6% от сумите щели да се върнат при тях.

Според адвокат Ина Лулчева от момента на задържането на Барбутов и Рафаилов разследващите органи не са свършили почти нищо, с изключение на това да разпитат неколкократно районните кметове на „Люлин” и на „Младост”.