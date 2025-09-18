България

Никола Барбутов и Петър Рафаилов се изправят отново пред съда

Бившият зам.-кмет на София и съветникът му обжалваха мерките „задържане под стража”

18 септември 2025, 06:59
НС гласува петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

НС гласува петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“
Прогноза за четвъртък: Захлаждане сутрин, слънце и топлина следобед

Прогноза за четвъртък: Захлаждане сутрин, слънце и топлина следобед
Нови задочни реплики между президента и управляващите за ВМЗ и „Райнметал”

Нови задочни реплики между президента и управляващите за ВМЗ и „Райнметал”
Съдиите по дело за Благомир Коцев си направиха отвод

Съдиите по дело за Благомир Коцев си направиха отвод
Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за празника на София

Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за празника на София
След дебатите в НС: Кабинетът

След дебатите в НС: Кабинетът "Желязков" се събра на редовно заседание
Започва инициатива за връщане на наши сънародници от чужбина

Започва инициатива за връщане на наши сънародници от чужбина
Радев отговори на Борисов за

Радев отговори на Борисов за "Рейнметал": Да е благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България

Б ившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и съветникът му Петър Рафаилов отново се изправят пред съда. Двамата продължават да са с постоянна мярка „задържане под стража” след заседанието на Софийския градски съд в петък.

Адвокатите и на двамата обжалваха това решение.

В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция, длъжностни престъпления и подкупи.

Според прокуратурата Барбутов е оказвал натиск върху районните кметове на „Люлин” и „Младост”, за да изберат определени фирми в обществени поръчки. Заместник-кметът обещавал, че 6% от сумите щели да се върнат при тях.

Според адвокат Ина Лулчева от момента на задържането на Барбутов и Рафаилов разследващите органи не са свършили почти нищо, с изключение на това да разпитат неколкократно районните кметове на „Люлин” и на „Младост”.

Източник: NOVA    
Никола Барбутов Петър Рафаилов съд
Последвайте ни

По темата

В подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС

В подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС

Как семейство Тръмп трупа милиарди от криптовалути

Как семейство Тръмп трупа милиарди от криптовалути

НС гласува петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

НС гласува петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

18 септември: Почитаме паметта на светец, прославил се с чудотворството

18 септември: Почитаме паметта на светец, прославил се с чудотворството

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

pariteni.bg
9 любопитни факта за Немските късокосмести пойнтери, които може би не знаете

9 любопитни факта за Немските късокосмести пойнтери, които може би не знаете

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Виц на деня

- Сине, няма ли да се жениш? Остаря вече! - Не мога да си намеря булка, тате! - Тарзан в джунглата намери, ти във Фейсбук…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лидер на "Хамас" се появи публично за първи път след израелската атака в Доха

Лидер на "Хамас" се появи публично за първи път след израелската атака в Доха

Свят Преди 35 минути

"Чухме звука от тежкия удар. Имаме опит със звука на ракети заради дългата война в Газа", разказва Гази Хамад

Тръмп обяви антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация

Тръмп обяви антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация

Свят Преди 1 час

По-рано тази седмица Белият дом обяви намерението си да се справи с "левия вътрешен тероризъм"

<p>Руският пазар на недвижими имоти е в опасност</p>

Руският пазар на недвижими имоти е в опасност: 1/5 от строителните компании са пред фалит

Свят Преди 1 час

Най-застрашени са компаниите в сегмента на масовото жилищно строителство

Meta показа умни очила с дисплей и модел за спорт

Meta показа умни очила с дисплей и модел за спорт

Технологии Преди 2 часа

Разбира се, в тях има и изкуствен интелект

Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в “Игри на волята”

Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Въздушната акробатка Вера Хитова напусна екстремната надпревара

Хиляди протестираха в Лондон срещу посещението на Тръмп

Хиляди протестираха в Лондон срещу посещението на Тръмп

Свят Преди 8 часа

Лондонската полиция изчисли, че в протеста са участвали около 5000 души

Литва обвини 15 души за тероризъм, свързан с Русия

Литва обвини 15 души за тероризъм, свързан с Русия

Свят Преди 9 часа

Според литовската прокуратура заподозрените са използвали куриерски компании, за да изпратят четири пратки с експлозиви,

Фед направи първото понижение на лихвите за 2025 г.

Фед направи първото понижение на лихвите за 2025 г.

Свят Преди 9 часа

Единственият несъгласен беше новият управител във Фед – Стивън Миран

ЕК: Сърбия не прави нищо срещу руската дезинформация

ЕК: Сърбия не прави нищо срещу руската дезинформация

Свят Преди 9 часа

Европейската комисия припомни, че Сърбия е страна кандидатка за членство в ЕС

Бившият президент на Бразилия Болсонаро има рак на кожата

Бившият президент на Бразилия Болсонаро има рак на кожата

Свят Преди 10 часа

70-годишният Болсонаро миналата седмица беше осъден за опит за преврат

САЩ направиха първа вноска за възстановяване на Украйна

САЩ направиха първа вноска за възстановяване на Украйна

Свят Преди 11 часа

Дяловото участие на Украйна и САЩ във Фонда е 50 на 50 процента

Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси

Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси

България Преди 12 часа

Финансовият министър добави още, че Василев няма нито един Закон за държавния бюджет по време на управлението му

Издирват изчезнал човек в София

Издирват изчезнал човек в София

България Преди 12 часа

Георги Ганчев е напуснал дома си на 30 август

Израел заплаши Европейския съюз с ответен отговор

Израел заплаши Европейския съюз с ответен отговор

Свят Преди 13 часа

Саар: Стъпките срещу Израел ще получат ответен отговор

АПИ обяви промени в движението по AM "Тракия"

АПИ обяви промени в движението по AM "Тракия"

България Преди 13 часа

Промените са заради геодезическо заснемане и премахване на крайпътна растителност

Спират топлата вода в „Дружба 2“ за 90 дни

Спират топлата вода в „Дружба 2“ за 90 дни

България Преди 14 часа

Ремонтните дейности ще продължат до 30 декември

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

5 зеленчука, с които да внимавате през есента: Ето защo!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 18 септември, четвъртък

Edna.bg

ЦСКА търси втора поредна победа срещу разклатения тим на Арда

Gong.bg

Слот: Трябваше да имаме по-комфортна вечер

Gong.bg

„Изкуственият интелект ме спаси“: Среща с жената, която се превърна в робот, за да остане човек

Nova.bg

Обвиненият хотелиер от кмета на Огняново за побой: Не съм го бил. Той изпитва злоба, защото не съм му дал пари за събора

Nova.bg