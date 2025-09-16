Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

П рез нощта ще бъде ясно. Северозападният вятър ще отслабне, в много райони и ще стихне и в сутрешните часове на места в низините и около водните басейни ще има ниска облачност или намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София – около 11 градуса.

Във вторник

ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София – около 28 градуса. През нощта срещу сряда, нов студен атмосферен фронт ще е причина за увеличение на облачността от северозапад. В крайните северозападни райони и ще превали дъжд. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад. Атмосферното налягане ще се понижава и след обяд вече ще е по-ниско от средното за месеца.

В планините

ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който вечерта, преди фронта, временно ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра – около 16 градуса.

По Черноморието

ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода ще е около 24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 8 мин. и залязва в 19 ч. и 35 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 27 мин. Луната в София изгрява в 00 ч. и 47 мин. и залязва в 17 ч. и 6 мин. Фаза на Луната: два дни след последна четвърт.

В сряда

ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в Северна България и планините ще превали. Северозападният вятър ще се усили до умерен. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, а максималните – между 22 и 27 градуса.

В четвъртък

отново ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне. Сутрешните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски, а дневните – почти без промяна.