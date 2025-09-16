България

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

16 септември 2025, 06:30
П рез нощта ще бъде ясно. Северозападният вятър ще отслабне, в много райони и ще стихне и в сутрешните часове на места в низините и около водните басейни ще има ниска облачност или намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София – около 11 градуса.

Във вторник

ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София – около 28 градуса. През нощта срещу сряда, нов студен атмосферен фронт ще е причина за увеличение на облачността от северозапад. В крайните северозападни райони и ще превали дъжд. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад. Атмосферното налягане ще се понижава и след обяд вече ще е по-ниско от средното за месеца.

В планините

ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който вечерта, преди фронта, временно ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра – около 16 градуса.

По Черноморието

ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода ще е около 24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 8 мин. и залязва в 19 ч. и 35 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 27 мин. Луната в София изгрява в 00 ч. и 47 мин. и залязва в 17 ч. и 6 мин. Фаза на Луната: два дни след последна четвърт.

В сряда

ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в Северна България и планините ще превали. Северозападният вятър ще се усили до умерен. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, а максималните – между 22 и 27 градуса.

В четвъртък

отново ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне. Сутрешните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски, а дневните – почти без промяна.

Източник: НИМХ    
времето прогноза
Преди 4 дни
Преди 3 дни
Преди 3 дни
Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Свят Преди 19 минути

Миналата седмица Израел предприе въздушен удар срещу лидерите на "Хамас" в Катар, разширявайки мащабите на конфликта

Любопитно Преди 24 минути

Основното предимство на тази рецепта е, че цялото суши може да се приготви само за 10 минути

Свят Преди 7 часа

Полската полиция разследва обстоятелствата около случилото се

Свят Преди 8 часа

Сирски е наредил уволнението офицерите, отговарящи за 17-и и 20-и армейски корпуси

Свят Преди 9 часа

Към момента има около 11 000 документирани случая

Свят Преди 10 часа

Мицотакис: Държави, които заплашват страни от ЕС с война, не могат да участват

Свят Преди 11 часа

Испания вече е финализирала и отмяната на друг договор – за 168 противотанкови установки

Свят Преди 12 часа

Българският гражданин е управлявал лек автомобил

България Преди 13 часа

Причината е водният режим в града

Свят Преди 14 часа

ФБР е открило и бележка гласяща: Имам възможност да елиминирам Чарли Кърк и ще го направя

Свят Преди 14 часа

Коментарите му дойдоха ден след като демонстранти в подкрепа на Палестина прекъснаха преждевременно колоездачната обиколка на Испания

България Преди 14 часа

„Имот се купува тогава, когато наистина сте готов и имате нужда. Бързането да направим сделка на всяка цена понякога води до грешки“, каза експертът

Свят Преди 14 часа

Председателят на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ похвали Тръмп за плановете му да създаде стратегически резерв от биткойн и други дигитални активи

Свят Преди 15 часа

Русия: Гордият и обединен сръбски народ не се нуждае от Европейския съюз

Свят Преди 15 часа

Китай предупреди за ответни действия

Любопитно Преди 15 часа

В астрологията есенното равноденствие означава момент на баланс

