Свят

Най-близкият съюзник на Путин напуска Кремъл

„Мога да потвърдя, че Дмитрий Николаевич Козак наистина е подал оставка“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

18 септември 2025, 14:29
Най-близкият съюзник на Путин напуска Кремъл
Владимир Путин   
Източник: GettyImages

З аместник-началникът на президентската администрация Дмитрий Козак е подал оставка, съобщи пред репортери прессекретарят на президента Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„Мога да потвърдя, че Дмитрий Николаевич Козак наистина е подал оставка“, заяви говорителят на Кремъл. Той уточни, че оставката е формулирана „по негово собствено искане“.

Прессекретарят отказа да каже повече подробности за указа за освобождаване на Козак. „Не сме публикували указа; няма такъв“, отбеляза Песков.

Новината бе съобщена и в украинската медия РБК-Украйна с позоваване на журналиста Алексей Венедиктов в Telegram.

Венедиктов твърди, че информацията за уволнението на Козак е била разкрита от осведомени източници в Москва. 

Според журналиста, ако информацията за напускането на Козак се потвърди, това ще се превърне в „уникален прецедент“ в историята на вертикалната властова структура на Путин. 

Най-близкият съюзник на Путин подава оставка, съобщава изданието Главред, цитирайки публикация на журналиста Аркадий Дубнов, който също потвърди със съобщение във Facebook, че Козак напуска поста си по собствена инициатива.

Дубнов отбелязва, че 66-годишният Дмитрий Козак е един от най-близките съюзници на Путин от началото на 90-те години на миналия век, когато настоящият президент е бил в екипа на кмета на Санкт Петербург Анатолий Собчак. През 2020 г., след 12 години като вицепремиер, той се прехвърля в Администрацията на президента, където отговаря за отношенията със страните от ОНД.

Журналистът припомня, че на 21 февруари 2022 г., по време на разширено заседание на Съвета за сигурност на Русия, Козак е единственият, който се обявява против военното решение на конфликта с Украйна. Неговата дълга реч, предупреждаваща за негативните последици от подобен ход, не е включена в официалната стенограма и не е излъчена по телевизията. В първите дни на инвазията той се опитва да организира преговори с Киев, които завършват безрезултатно.

Какво е известно за Козак

Миналия месец „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че Козак се е опитал да разубеди Путин от започване на пълномащабна война срещу Украйна.

Тази година, според Козак, той е представил на ръководителя на Кремъл предложение, което призовава за прекратяване на военните действия и мирни преговори.

Политикът вероятно е призовал Путин да осъществи „неудобни“ реформи, включително създаването на независима съдебна система.

„Ню Йорк Таймс“ твърди, че Козак е единственият високопоставен руски служител, който открито се е обявил против войната с Украйна.

Какво означава оставката на Дмитрий Козак за Украйна? Мнение на експерт.

Александър Коваленко, военен и политически наблюдател от групата „Информационна съпротива“, заяви , че след оставката на Дмитрий Козак, един от ключовите архитекти на хибридната война срещу Украйна и проекта за „народни републики“, следващият ход може да бъде уволнението на Валерий Герасимов. Генерал Мордвичев се разглежда като вероятен кандидат за негов заместник.

„Всичко това показва, че военно-политическият режим на Русия е избрал пътя на вечната война“, твърди военният анализатор.

Коваленко отбеляза още, че на фронта се наблюдават прегрупиране и предислоциране на сили, което показва подготовка за есенно-зимната фаза на военните операции и последващата пролетна настъпателна кампания през 2026 г. В същото време във вътрешнополитическия живот на Русия продължават кадровите промени, демонстриращи укрепването на „партията на войната“.

Дмитрий Николаевич Козак е роден на 7 ноември 1958 г. в село Бандурово, Кировоградска област, Украинска ССР (сега Украйна). През 1985 г. завършва юридическия факултет на Ленинградския държавен университет „А. А. Жданов“. През 1976–1978 г. отбива военната си служба в Южната група на съветските войски.

През 1985–1989 г. работи в Ленинградската прокуратура, а от 1989 до 1991 г. е началник на юридическия отдел на концерна „Монолит-Кировстрой“ и главен юрисконсулт на Асоциацията на морските търговски пристанища. През 1990–1994 г. заема различни ръководни позиции в юридическото управление на Ленинградския градски съвет, където се запознава с Владимир Путин.

Козак е един от най-дългогодишните членове на руската президентска администрация. Той се присъединява към Кремъл още през 1999 г., веднага като заместник-началник на отдела по правните въпроси. Борис Елцин е президент по това време, а Александър Волошин е негов началник на кабинета. 

Дмитрий Козак Оставка Владимир Путин Война в Украйна Руска политика Президентска администрация Мирни преговори Дмитрий Песков Кремъл ОНД
Последвайте ни

По темата

Жестоко убийство на жена пред блок във Варна

Жестоко убийство на жена пред блок във Варна

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Украйна удари дълбоко в Русия

Украйна удари дълбоко в Русия

Пожар и евакуация във варненски мол

Пожар и евакуация във варненски мол

Как доказваме стаж за пенсия

Как доказваме стаж за пенсия

pariteni.bg
Как да направим дома по-удобен и безопасен за кучето си

Как да направим дома по-удобен и безопасен за кучето си

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Виц на деня

- Сине, няма ли да се жениш? Остаря вече! - Не мога да си намеря булка, тате! - Тарзан в джунглата намери, ти във Фейсбук…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си

Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си

Свят Преди 2 минути

Заподозреният шофьор, предизвикал катастрофата, Бък Ролинс, извадил голф стиковете си от разбитата си кола, преди „спокойно да се отдалечи от местопроизшествието“

<p>&quot;Бутиджидж щеше да бъде идеален партньор - ако бях хетеросексуален бял мъж&ldquo;</p>

Камала Харис разкри защо не избра Пийт Бутиджидж за вицепрезидент

Любопитно Преди 44 минути

Миналата година Камала Харис се спря на Тим Уолц за свой кандидат за вицепрезидент

Илюстративна снимка на "дийпфейк" изображение на покойния папа Франциск

До 5 години затвор: Италия със сурови наказания за фалшиви снимки и видеа с AI

Свят Преди 1 час

Италия е първата страна от Европейския съюз, която създава национална правна рамка

<p>Евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета</p>

Румънски евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета

Свят Преди 1 час

Той иска публични извинения от председателката на ЕК

ЕС осигурява 150 милиарда евро за спешно превъоръжаване

ЕС осигурява 150 милиарда евро за спешно превъоръжаване

Свят Преди 1 час

Когато споразуменията с Канада и Великобритания бъдат сключени, ще подлежат на одобрение от Европейския парламент

Разбиха група за разпространение на наркотици в Плевен, петима са задържани

Разбиха група за разпространение на наркотици в Плевен, петима са задържани

България Преди 1 час

Иззети са дрога, над 70 000 лева, злато, боеприпаси и документи

Започна имунизацията с нови ваксини срещу COVID-19

Започна имунизацията с нови ваксини срещу COVID-19

България Преди 1 час

Приложението на ваксините ще започне от 23 септември във всички области на страната и ще бъде напълно безплатно

Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.

Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.

България Преди 2 часа

„За” гласуваха 166, а „против” се обявиха 64 депутати

<p>С бургер и цигара: Как отпразнува свободата си заподозреният за изчезването на&nbsp;Маделин Маккан</p>

Заподозреният за изчезването на Маделин Маккан отпразнува освобождаването си с бургер и цигара

Свят Преди 2 часа

„Той е опасен, психопат, и се надяваме да не извърши повече престъпления, но е вероятно да го направи“

<p>Българка упоила и ограбила 43-годишен мъж в Атина, тя отрича</p>

Българка, наета като домашна помощница в Атина, упоила и ограбила 43-годишен мъж. Тя отрича

Свят Преди 2 часа

Потърпевшият твърди, че жената е откраднала около 600 евро

<p>Постоянен арест за прокурорския син, хванат с 50 кг марихуана</p>

Оставиха за постоянно в ареста прокурорския син, хванат с 50 кг марихуана

България Преди 2 часа

31-годишният Николай Маджаров има и криминално досие

Бруталното убийство на украинска бежанка вдъхнови клипа на рап песен

Бруталното убийство на украинска бежанка вдъхнови клипа на рап песен

Свят Преди 2 часа

Докато реалната история завършва трагично, видеото в YouTube канала на изпълнителя представя алтернативен край, в който той спасява жертвата

Дясната ръка на Брендо вече не е “кокаинов крал”

Дясната ръка на Брендо вече не е “кокаинов крал”

България Преди 3 часа

Бизнесменът вече ще се води неосъждан за разлика от Банев, който дълго време се укриваше и бе издирван от Интерпол

Асоциацията на прокурорите: Политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите

Асоциацията на прокурорите: Политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите

България Преди 3 часа

От УС излязоха с позиция във връзка със самоотвода на съдебния състав по делото "Коцев"

<p>Нов състав на съда ще гледа мярката на Благомир Коцев</p>

Нов състав на съда ще гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 3 часа

Преди дни защитата му поиска той да бъде освободен

<p>Обявиха нов тест за гражданство на САЩ. Можете ли да го минете?</p>

Администрацията на Тръмп разкри нов тест за гражданство на САЩ. Можете ли да го минете?

Свят Преди 3 часа

"Интересното е, че когато тестът се дава на хора, родени в страната, те не успяват да постигнат добри оценки"

Всичко от днес

От мрежата

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

Помните ли "Робинята Изаура"? Ето как изглежда тя днес (СНИМКИ)

Edna.bg

Късметлиите в зодиака до края на 2025г.

Edna.bg

Алкарас влезе в затвора Алкатрас (видео+галерия)

Gong.bg

Сангаре се бори за мястото си в Левски

Gong.bg

Тръмп и Стармър започнаха ключови разговори в Чекърс (СНИМКИ)

Nova.bg

Великобритания арестува двама мъже и една жена по подозрение в шпионаж

Nova.bg