Най-близкият съюзник на Путин напуска Кремъл

З аместник-началникът на президентската администрация Дмитрий Козак е подал оставка, съобщи пред репортери прессекретарят на президента Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„Мога да потвърдя, че Дмитрий Николаевич Козак наистина е подал оставка“, заяви говорителят на Кремъл. Той уточни, че оставката е формулирана „по негово собствено искане“.

Заместитель руководителя администрации президента и давний соратник Владимира Путина Дмитрий Козак решил уйти со своей должности.



Его называют единственным противником войны в окружении Путина.https://t.co/IUGR84BTEd pic.twitter.com/m4qUUFFPVf — Важные истории (@istories_media) September 17, 2025

Прессекретарят отказа да каже повече подробности за указа за освобождаване на Козак. „Не сме публикували указа; няма такъв“, отбеляза Песков.

Новината бе съобщена и в украинската медия РБК-Украйна с позоваване на журналиста Алексей Венедиктов в Telegram.

Венедиктов твърди, че информацията за уволнението на Козак е била разкрита от осведомени източници в Москва.

Според журналиста, ако информацията за напускането на Козак се потвърди, това ще се превърне в „уникален прецедент“ в историята на вертикалната властова структура на Путин.

Най-близкият съюзник на Путин подава оставка, съобщава изданието Главред, цитирайки публикация на журналиста Аркадий Дубнов, който също потвърди със съобщение във Facebook, че Козак напуска поста си по собствена инициатива.

Дубнов отбелязва, че 66-годишният Дмитрий Козак е един от най-близките съюзници на Путин от началото на 90-те години на миналия век, когато настоящият президент е бил в екипа на кмета на Санкт Петербург Анатолий Собчак. През 2020 г., след 12 години като вицепремиер, той се прехвърля в Администрацията на президента, където отговаря за отношенията със страните от ОНД.

Журналистът припомня, че на 21 февруари 2022 г., по време на разширено заседание на Съвета за сигурност на Русия, Козак е единственият, който се обявява против военното решение на конфликта с Украйна. Неговата дълга реч, предупреждаваща за негативните последици от подобен ход, не е включена в официалната стенограма и не е излъчена по телевизията. В първите дни на инвазията той се опитва да организира преговори с Киев, които завършват безрезултатно.

Какво е известно за Козак

Миналия месец „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че Козак се е опитал да разубеди Путин от започване на пълномащабна война срещу Украйна.

Дмитрий Козак остаётся одним из немногих высокопоставленных чиновников в России, известных своим частным несогласием с войной в Украине.https://t.co/dzqgn7uozW — Радио Свобода (@SvobodaRadio) August 10, 2025

Тази година, според Козак, той е представил на ръководителя на Кремъл предложение, което призовава за прекратяване на военните действия и мирни преговори.

Политикът вероятно е призовал Путин да осъществи „неудобни“ реформи, включително създаването на независима съдебна система.

„Ню Йорк Таймс“ твърди, че Козак е единственият високопоставен руски служител, който открито се е обявил против войната с Украйна.

Какво означава оставката на Дмитрий Козак за Украйна? Мнение на експерт.

Александър Коваленко, военен и политически наблюдател от групата „Информационна съпротива“, заяви , че след оставката на Дмитрий Козак, един от ключовите архитекти на хибридната война срещу Украйна и проекта за „народни републики“, следващият ход може да бъде уволнението на Валерий Герасимов. Генерал Мордвичев се разглежда като вероятен кандидат за негов заместник.

„Всичко това показва, че военно-политическият режим на Русия е избрал пътя на вечната война“, твърди военният анализатор.

Коваленко отбеляза още, че на фронта се наблюдават прегрупиране и предислоциране на сили, което показва подготовка за есенно-зимната фаза на военните операции и последващата пролетна настъпателна кампания през 2026 г. В същото време във вътрешнополитическия живот на Русия продължават кадровите промени, демонстриращи укрепването на „партията на войната“.

Дмитрий Николаевич Козак е роден на 7 ноември 1958 г. в село Бандурово, Кировоградска област, Украинска ССР (сега Украйна). През 1985 г. завършва юридическия факултет на Ленинградския държавен университет „А. А. Жданов“. През 1976–1978 г. отбива военната си служба в Южната група на съветските войски.

През 1985–1989 г. работи в Ленинградската прокуратура, а от 1989 до 1991 г. е началник на юридическия отдел на концерна „Монолит-Кировстрой“ и главен юрисконсулт на Асоциацията на морските търговски пристанища. През 1990–1994 г. заема различни ръководни позиции в юридическото управление на Ленинградския градски съвет, където се запознава с Владимир Путин.

Козак е един от най-дългогодишните членове на руската президентска администрация. Той се присъединява към Кремъл още през 1999 г., веднага като заместник-началник на отдела по правните въпроси. Борис Елцин е президент по това време, а Александър Волошин е негов началник на кабинета.