Свят

До 5 години затвор: Италия със сурови наказания за фалшиви снимки и видеа с AI

Италия е първата страна от Европейския съюз, която създава национална правна рамка

18 септември 2025, 14:30
До 5 години затвор: Италия със сурови наказания за фалшиви снимки и видеа с AI
Илюстративна снимка на "дийпфейк" изображение на покойния папа Франциск   
Източник: БТА/АР

И талианският парламент одобри нов рамков закон за изкуствения интелект, който предвижда разпространението на изображения или видеоклипове, създадени с помощта на изкуствен интелект, без съгласието на изобразените лица да се наказва с до пет години затвор, предаде ДПА.

Мярката, подкрепена от двете камари на парламента, включително с окончателен вот снощи със 77 гласа "за" срещу 55 "против" в Сената, е насочена към физически лица и компании, които разпространяват без разрешение снимки или видеоклипове, създадени с помощта на изкуствен интелект.

В случаите на така наречените "дийпфейкове“ може да изглежда, че някой е казал или направил нещо, което всъщност никога не е правил.

Законодателите предприеха действия след поредица от неотдавнашни случаи, свързани с порнографски видеоклипове, създадени с изкуствен интелект, в които жертви често бяха жени, включително публични личности.

Според италианските власти Италия е първата страна от Европейския съюз, която създава национална правна рамка, включваща новите насоки на блока за изкуствения интелект.

Законът определя общите принципи за използването на изкуствен интелект и възлага на правителството да изготви подробни правила за използването на системи за изкуствен интелект.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
Италиански парламент Изкуствен интелект Закон за ИИ Дийпфейкове Неправомерно разпространение Наказателно преследване Правна рамка Европейски съюз Порнографски видеоклипове Защита на личността
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

