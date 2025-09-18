България

Борисов: Как да ходя пеша, болят ме коленете. Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша

Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ-СДС във връзка с протеста на ПП, който се проведе тази сутрин пред парламента

18 септември 2025, 12:23
Борисов: Как да ходя пеша, болят ме коленете. Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша
Източник: БТА

"Не съм дошъл пеша, защото ме болят коленета". Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов във връзка с протеста на ПП, който се проведе тази сутрин пред парламента.

В подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС

"През покрива дойдох тази сутрин", пошегува се Борисов..

И продължи: "А те са много смели! Те са страшни смелчаци. Гледал съм ги с мандаринките как се бият. Всеки знае къде живея, откакто съм се родил и аз всеки ден идвам 40 км от Банкя дотук и се връщам. Как да ходя пеша?! Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша", каза още лидерът на ГЕРБ-СДС.

Скандал пред парламента: Пеевски и Асен Василев си размениха остри реплики (ВИДЕО)

Тази сутрин няколко коли на представители на ПП блокираха входа към служебния паркинг на парламента откъм Държавния архив в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов. 

Полицай, охранявал протеста пред НС, е починал

Впоследствие протестът се премести пред Съдебната палата, където ще се гледа мярката на Барбутов.

Блокирани са булевардите "Цар Освободител" и "Дондуков".

Източник: Агенция "Фокус"    
борисов пп протест нс обиколката на витоша болки в коленете
