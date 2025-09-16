Любопитно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Вижте какво се е случило на този ден в историята

16 септември 2025, 06:37
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания
Крал Хюсеин   
Източник: GettyImages

Н а 16 септември 1970 г. крал Хюсеин от Йордания обявява военно положение в страната. Това решение идва в разгара на една от най-сериозните кризи в Близкия изток, провокирана от серия зрелищни отвличания на самолети, извършени от Народния фронт за освобождение на Палестина (PFLP).

В началото на септември 1970 г. бойци на PFLP успяват да отвлекат четири международни самолета, пътуващи за Съединените щати. Три от тях – на „TWA“, „Swissair“ и „BOAC“ – са принудени да кацнат на летище „Доусън Фийлд“ в пустинна местност в Йордания, превърнато временно в база на похитителите. Четвъртият самолет, на „Pan Am“, е отклонен към Кайро.

Отвличанията са част от стратегията на PFLP да привлекат световното внимание към палестинската кауза. След като пътниците са освободени, похитителите взривяват самолетите показно пред медиите – кадри, които обикалят целия свят и разтърсват международната общност.

По това време Йордания е основна база за различни палестински въоръжени групировки.

Присъствието им и нарастващата им автономност поставят под заплаха суверенитета на кралството. След отвличанията напрежението между правителството на крал Хюсеин и организациите се изостря драматично.

Embed from Getty Images

Когато бойците на PFLP обявяват, че контролират определени зони в страната и не признават властта на краля, Хюсеин предприема решителни мерки. На 16 септември той въвежда военно положение и нарежда армията да възстанови контрола.

Началото на „Черния септември“

Обявяването на военно положение бележи началото на кървавия конфликт, известен като „Черен септември“. В продължение на десет дни йорданската армия води ожесточени сражения с палестинските бойци в градове като Аман и Зарка. Хиляди хора загиват – както въоръжени, така и цивилни.

В крайна сметка крал Хюсеин успява да затвърди властта си и да изтласка повечето палестински формирования от страната. Това бележи повратна точка в регионалната политика: Организацията за освобождение на Палестина (ООП) е принудена да премести щаба си в Ливан, където впоследствие ще се превърне във водещ фактор в ливанската гражданска война.

Събитията предизвикват глобално напрежение. САЩ и Великобритания публично подкрепят действията на кралХюсеин, докато Сирия и Ирак застават на страната на палестинските групировки. Студената война допълнително усложнява баланса на силите, а Йордания за кратко се превръща в арена на противопоставянето между големите геополитически играчи.

  • Смъртта на Джина Махса Амини

На 16 септември 2022 г. умира 22-годишната иранка Джина Махса Амини, задържана от т.нар. „нравствена полиция“ в Техеран заради предполагаемо „неподходящо облекло“. Трагичната ѝ смърт става искра за най-голямата протестна вълна в Иран от десетилетия.

Амини е арестувана на 13 септември 2022 г., докато е в Техеран със семейството си. Според властите, тя нарушила строгия дрескод за жените, като не носела правилно забрадката (хиджаб). Свидетели и други задържани жени твърдят, че е

била бита в полицейския микробус и в участъка.

На 16 септември 2022 г. властите обявяват, че Амини е получила сърдечен удар и е изпаднала в кома. Семейството ѝ категорично отрича тази версия, настоявайки, че е била подложена на насилие и побой. Снимки от болницата, разпространени в социалните мрежи, показват младата жена в критично състояние, с превръзки и медицинска апаратура.

Началото на протестите

Новината за смъртта ѝ предизвиква незабавни демонстрации в родния ѝ град Сакез, които бързо се разпространяват из цял Иран. Жените започват публично да свалят и горят своите забрадки, а мъже и жени заедно скандират лозунга: „Жена, живот, свобода“ (Zan, Zendegi, Azadi).

Движението прераства в масово въстание срещу политическата система и ограничаването на правата, особено на жените. Протестите обхващат над 150 града и университети в Иран, а иранската диаспора организира мащабни акции по целия свят.

Режимът реагира с репресии – арести, насилие и дори смъртни присъди срещу демонстранти. По данни на правозащитни организации, в рамките на първата година над 500 души са убити, включително жени и непълнолетни, а хиляди са задържани.

Международен отзвук

Смъртта на Амини и последвалите протести предизвикват силен отзвук на международната сцена. Европейският съюз и Съединените щати налагат санкции срещу ирански официални лица и структури, свързани с репресиите. През декември 2022 г. Иран беше изключен от Комисията на ООН за положението на жените.

Още събития на 16 септември:

  • 1976 г. – Арменският шампион по подводно плуване Шаварш Карапетян спасява 20 души от тролейбус, паднал във водохранилище в Ереван.

Родени:

  • 1924 г. – родена е американската актриса и модел Лорън Бекол
  • 1952 г. – роден е американският актьор Мики Рурк („Девет седмици и половина“, „Дива орхидея“, „Имало едно време в Мексико“, „Град на греха“, „Домино“, „Кечистът“, „Непобедимите“)
  • 1956 г. – роден е американският илюзионист Дейвид Копърфийлд
  • 1968 г. – роден е американският певец Марк Антъни

Починали:

  • 1736 г. – умира германският физик Габриел Фаренхайт
  • 1977 г. – умира гръцката оперна звезда Мария Калас

По темата

16 септември крал Хюсеин Йордания военно положение черният септември Иран смърт Джина Махса Амини
Последвайте ни
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Изпращаме отец Иван от Нови хан в последния му земен път

Изпращаме отец Иван от Нови хан в последния му земен път

7 на пръв поглед „безобидни“ навика, които тайно увреждат мозъка ви

7 на пръв поглед „безобидни“ навика, които тайно увреждат мозъка ви

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Нова батерия от CATL обещава 1 млн. км живот и зареждане за 10 мин

Нова батерия от CATL обещава 1 млн. км живот и зареждане за 10 мин

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 4 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 3 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 3 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на град Газа

Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на град Газа

Свят Преди 19 минути

Миналата седмица Израел предприе въздушен удар срещу лидерите на "Хамас" в Катар, разширявайки мащабите на конфликта

Мързеливо суши у дома за 10 минути: Лесна рецепта стъпка по стъпка

Мързеливо суши у дома за 10 минути: Лесна рецепта стъпка по стъпка

Любопитно Преди 24 минути

Основното предимство на тази рецепта е, че цялото суши може да се приготви само за 10 минути

Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси

Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси

Свят Преди 7 часа

Полската полиция разследва обстоятелствата около случилото се

Защо ограничението по новата магистрала "Европа" е 120 км/ч

Защо ограничението по новата магистрала "Европа" е 120 км/ч

България Преди 8 часа

По-ниска скорост ще бъде наложена и по други магистрали

Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия

Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия

Свят Преди 8 часа

Сирски е наредил уволнението офицерите, отговарящи за 17-и и 20-и армейски корпуси

Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

Свят Преди 9 часа

Към момента има около 11 000 документирани случая

Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

България Преди 9 часа

Той посочи, че основните причини за този проблем са социално – културни

Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро

Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро

България Преди 10 часа

Мъжът призна за пратката, с която е бил допълнително натоварен камионът му

Мицотакис отряза Турция през Коща

Мицотакис отряза Турция през Коща

Свят Преди 10 часа

Мицотакис: Държави, които заплашват страни от ЕС с война, не могат да участват

Испания нанесе тежък удар на Израел

Испания нанесе тежък удар на Израел

Свят Преди 11 часа

Испания вече е финализирала и отмяната на друг договор – за 168 противотанкови установки

Радев за казуса с НСО: Всяка институция има служебни автомобили

Радев за казуса с НСО: Всяка институция има служебни автомобили

България Преди 11 часа

Калин Стоянов попита на какъв принцип е взето решението една от малкото чисто нови лимузини да бъде разпределена за ползване единствено от съпругата на президента

Българин загина при пътна катастрофа в Сърбия

Българин загина при пътна катастрофа в Сърбия

Свят Преди 12 часа

Българският гражданин е управлявал лек автомобил

Министър Иванов поиска оставката на директора на ВиК-Ловеч

Министър Иванов поиска оставката на директора на ВиК-Ловеч

България Преди 13 часа

Причината е водният режим в града

Голям пожар се разгоря в София

Голям пожар се разгоря в София

България Преди 13 часа

Запалили са се сухи треви и отпадъци

Хванаха син на известен прокурор с 50 кг марихуана

Хванаха син на известен прокурор с 50 кг марихуана

България Преди 14 часа

Арестуваният е син на бившата шефка на специализираната прокуратура

ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

Свят Преди 14 часа

ФБР е открило и бележка гласяща: Имам възможност да елиминирам Чарли Кърк и ще го направя

Всичко от днес

От мрежата

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Крем супа от тиквички

Edna.bg

Изневяра ли е причината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт?

Edna.bg

Георги Миланов и Динамо Букурещ излязоха трети след нова победа

Gong.bg

Ето кои са победителите от 8-и кръг на Нашата игра

Gong.bg

Националната гвардия в американските градове: Какво позволява законът

Nova.bg

Още един град на режим: От колко до колко ще има вода в Ловеч

Nova.bg