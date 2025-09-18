НС гласува петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

Радев отговори на Борисов за "Рейнметал": Да е благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България

След дебатите в НС: Кабинетът "Желязков" се събра на редовно заседание

Нови задочни реплики между президента и управляващите за ВМЗ и „Райнметал”

Никола Барбутов и Петър Рафаилов се изправят отново пред съда

Д епутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. В сряда темата „Вътрешна сигурност и правосъдие“ предизвика 7-часови дебати между народните представители в пленарната зала.

Пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков": Дебатите в НС

24 часа преди гласуването в парламента се чуха поредни обвинения за провал на правителството в сектора, в които обаче управляващите видяха липса на аргументи и лоша мотивация.

Решаващото гласуване ще е точно в 16:45, а предварителните изчисления показват, че въпреки единството в редиците на опозицията, техните 105 гласа няма да стигнат.

За да е успешен, вотът на недоверие, той трябва да бъде подкрепен от поне 121 народни представители.