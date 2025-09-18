България

Разбиха група за разпространение на наркотици в Плевен, петима са задържани

Иззети са дрога, над 70 000 лева, злато, боеприпаси и документи

18 септември 2025, 14:09
В Плевен са задържани петима членове на организирана престъпна група за разпространение на наркотици. Това съобщиха от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП). Действията по задържането им са проведени в рамките на националната спецоперация по повод началото на учебната година.

Общо петима души са арестувани за 24 часа при специализирана полицейска операция на ГДБОП срещу наркоразпространението, проведена в Плевен вчера. Операцията е осъществена е със съдействието на служители на Областната дирекция на МВР в Плевен.

Акцията е реализирана по разследване на дейността на организирана престъпната група, занимаваща се с разпространение на синтетични наркотици и марихуана. 

При проведените действия по разследването са претърсени осем помещения и пет превозни средства. Иззети са метамфетамин и марихуана, парична сума в различна валута, възлизаща на над 70 000 лева, както и злато, боеприпаси, електронни устройства и документи.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Плевен.

Задържането на петимата е удължено на 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Повдигнати са им обвинения. Разпитани са свидетели, допълват от ГДБОП.

На 12 септември изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов и вътрешният министър Даниел Митов разпоредиха специализирана операция срещу киберпрестъпленията и разпространението на наркотици сред учениците на територията на цялата страна.

Източник: Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева    
акция плевен наркотици задържани
