До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Предвижда се цялостна подмяна на настилката и полагане на геомрежа за подсилването ѝ

16 септември 2025, 07:11
З апочва превантивен ремонт на 8,3 км от АМ „Хемус“ в платното за София, в участъка от село Яна до входа на столицата. По време на дейностите трафикът ще преминава двупосочно в платното за Варна като ще има по една лента във всяка посока на движение.

При интензивен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ е възможно да се ограничава преминаването на превозните средства над 12 т в този участък от автомагистралата като те ще се пренасочват по алтернативен маршрут по път I-1 Яна - Горни Богров - Долни Богров - София, съобщават от АПИ.

Отсечката е в недобро състояние и през пролетта и лятото на трасето бяха извършвани геодезически заснемания, необходими за изработването на технологичния проект за ремонт. Той предвижда цялостна подмяна на настилката и полагане на геомрежа за подсилването ѝ, ще се подобри и отводняването. След ремонта отсечката ще е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.

Вчера започна въвеждането на временната организация за безопасност на движението, а от днес стартират активните строителни работи, за да приключат преди началото на зимата. Предвиденият срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври.

От АПИ призовават шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Източник: АПИ    
Хемус ремонт
