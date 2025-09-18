България

Окончателно: Столичната община трябва да премести трамваите от локалното на бул. „Скобелев“ до една година

Това става ясно от крайното решение на Върховния касационен съд

18 септември 2025, 12:04
Окончателно: Столичната община трябва да премести трамваите от локалното на бул. „Скобелев“ до една година
Източник: iStock photos/Getty images

С толичната община вече окончателно е осъдена и има срок от една година да премести трамвайното трасе, което минава по локалното платно на бул. „Ген. М. Скобелев“ (между бул. „Витоша“ и „Петте кьошета“).

Това става ясно от крайното решение на Върховния касационен съд (ВКС), с което три инстанции са категорични, че вече 13 години общината бездейства по отношение на задължението си да премахне едно уж временно трасе.

То беше изградено през 2010 г. заради строящото се тогава метро в района и трябваше да съществува до 2012 г. Общината обаче не направи нищо, за да преустанови временната мярка, а през 2017 г. живущи в района граждани заведоха два колективни иска срещу общината, с които поискаха трасето да бъде премахнато или преместено заради непоносимия шум.

Делото пък продължи още 8 години, колкото бяха нужни на трите инстанции да преценят, че действително общината е в нарушение, а на нея пък и това време не ѝ стигна, за да реши проблема. Нещо повече, всяко решение на съда беше обжалвано, а един от аргументите беше, че не е възможно трасето да бъде преместено само за една година, пише Lex.bg

Първото осъдително решение, с което общината беше осъдена да премести трасето, е на Софийския градски съд от август 2022 г. и от него вече минаха три години. През май миналата година Софийският апелативен съд (САС) го потвърди. От него също мина повече от година, в която спорът беше отнесен до ВКС, а сега той остави решението в сила.

В касационната жалба отново се твърди, че няма как да бъде спазен срокът от една година за преместване на трамваите, а освен това общината продължи да настоява, че искът е неправилно квалифициран като колективен, че нямало колективен интерес, а общината не можела да бъде ответник по предявения иск и да бъде задължена да извърши определено административно действие.

Върховните съдии Мария Иванова (председател на състава), Таня Орешарова (докладчик) и Даниела Стоянова отхвърлят всички възражения, като посочват, че гражданите, завели иска, са засегнати от едно нарушение и искът правилно е разгледан по реда на особеното производство по колективни искове.

„Наднорменият шум и вибрации от трамвайния транспорт, които нарушават правото на спокойствие и здравословна среда на живущите в конкретния район, са типичен пример за засегнат колективен интерес, чиято защита следва да се осъществи именно чрез осъдителен колективен иск, с който се търси предвидената в закона защита – преустановяване на нарушението“, се казва в решението.

В него ВКС категорично заявява, че няма пречка Столичната община да бъде ответник по предявения иск, като с производството не се цели общината да бъде задължена да упражни свое властническо правомощие, а става дума за облигационно отношение между ищците и нея, произтичащо от твърдян деликт, а не такова на власт и подчинение.

„Когато в резултат на неизпълнение на задължение на общината в качеството ѝ на собственик бъде увредено друго лице, отношенията между страните са равнопоставени и общината не действа като орган на власт, защото в създадените отношения няма подчинение или зависимост“, мотивира се още ВКС.

Оплакванията

През всичките години гражданите се оплакват, че трасето минава в непосредствена близост до жилищата им на бул. „Ген. Скобелев” и създава постоянен дискомфорт и стрес, тъй като шумът и вибрациите от трамваите са значително завишени, в сравнение с други места, където линиите са в близост до жилищни кооперации при спазване на законовите изисквания. По трасето минават трамвайни линии 1, 6, 7 и 27. Данните по делото от разписанията показаха, че в делничен ден на час по линията минават 28 мотриси, а в празнични дни – по 10 за 60 минути. По отношение на оплакванията на хората от постоянния шум, от Центъра за градска мобилност са информирали, че трамваи там не се движат само от 22,55 ч. до 4,56 ч.

Според заключение на вещо лице по назначена комплексна съдебно-техническа експертиза, с изграждането на временното трасе е нарушена наредбата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизирани територии. Нарушенията са констатирани по отношение на минимална ширина на трасето от 3 метра, минималното разстояние до жилищни сгради, стълбове за осветление и бордюри.

По делото беше приета и експертиза за нивото на шум в близките сгради. Вещите лица заключиха, че във всички шест жилищни помещения, в които са измервали шума, граничните стойности са били завишени. Засечените значими превишения са от порядъка на от 10 до 15 dB през деня и вечер от 9 до 14 dB над нормата. Според експертите е обезпокоителен фактът, че за нощния период са регистрирани превишения на нормите, като стойностите достигат до 12 dB над граничните нива. Според тях измерените нива на шума през нощта са много по-високи от препоръките на Световната здравна организация за добър нощен сън: “…непрекъснато фоновият шум трябва да остане под 30 децибела, а индивидуалните шумове не трябва да надвишават 45 децибела”.

При извършените в участъка измервания беше установено, че средната скорост на движение на трамваите е 18 км/ч и нито една мотриса не се е движела с разрешената скорост от максимум 5 км/ч. Вещите лица пък посочиха, че увеличението на скоростта увеличава вибрациите и опасността за сградите. По отношение на монтираните подложки по трасето експертите са обяснили, че те би трябвало да намаляват шума с 10%, но с годините този процент намалява.

Шумът разболява

По делото бяха приети и заключения на специалист по нервни болести и клиничен психолог, според които шумът в населените места е стресов фактор за организма като причинява психо-физиологичен стрес под формата на раздразнение, а високите нива на транспортен шум, срещу които нищо не може да се направи, могат да провокират чувство за безпомощност, което може да отиде и по-далеч заради убеждението, че средата не подлежи на повлияване.

Лекарите обясниха и влиянието на продължителните наднормени нива на шума и вибрациите върху различните системи на човешки организъм:

  • върху нервната система – води до лесна психическа умора, раздразнителност, увреждане на паметта;
  • върху сърдечносъдовата система – предизвиква дисфункция, водеща до промени в кръвното налягане и пулса в насока артериална хипертония и тахикардия;
  • върху храносмилателната система – нарушение на стомашната секреция и усвояването на хранителните вещества;
  • върху дихателната система – повишаване на минутния дихателен обем, тахипнея;
  • върху ендокринната система – повишено отделяне на катехоламини, щитовидни хормони и др.
  • „Всички тези отрицателни въздействия на шума върху организма водят до повишаване на общата заболеваемост вследствие понижена имунна защита на организма“, категорични бяха експертите.

ВКС: За 12 години няма резултат

Пред инстанциите от общината непрестанно напомняха за всички действия, предприети през годините. Още през 2013 г. бил изготвен проект за преместване за 7 млн. лева, но Министерството на финансите не осигурило парите. През 2017 г. били изготвени 7 варианта за преместване на трамваите и била обявена обществена поръчка. През 2022 г. пък е приет идеен проект за ново транспортно решение, който предвижда трасето да остане надземно и да не минава през тунела до НДК, като бъде направена реконструкция на участъка от края на трамвайните коловози при бул. „Прага“ до бул. „Витоша“ и изграждане на нови коловози за трамвай №1 и №7 върху съществуващото трамвайно трасе по линията на трамвай №6, но на нивото на съществуващото улично платно и върху нова покривна стоманобетонова плоча до портала на тунела на НДК, но на повече от 7 м от прилежащите сгради.

Още миналата година общинската власт обясни, че ще са нужни поне 420 дни за преместване на трасето, от които 120 дни за проектиране и 300 за строителство, като и те са определени като прогнозни заради възможни различни усложнения.

„Хронологично изброените от ответника действия обхващат период от повече от 12 години, в който не се е стигнало до конкретни резултати. Това е необосновано дълъг срок с оглед ключовото значение на трасето за целия столичен транспорт. Трайната невъзможност да бъдат разрешени отдавна известните проблеми и неудобства на живущите по протежението на трамвайния участък не може да се разглежда като обективно обстоятелство, изключващо отговорността на ответника“, написа обаче в решението си ВКС.

В него върховните съдии са категорични, че общината е в нарушение и до настоящия момент е бездействала и не е изпълнила задължението си да премахне временното трасе, а от това гражданите са изпитали редица неудобства, които са влошили качеството им на живот.

Източник: Lex.bg    
