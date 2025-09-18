Свят

Украйна удари дълбоко в Русия

Снимки в руските социални мрежи показват пожар на обекта и облак от тъмен дим

18 септември 2025, 15:13

Източник: БТА

У краински дронове удариха голям руски нефтопреработвателен завод, разположен на около 1 400 километра зад фронтовата линия, предизвиквайки пожар, предаде АФП.

Ударът е пореден в серията атаки срещу енергийната инфраструктура на Русия, докато Киев се стреми да ограничи жизненоважните приходи на Кремъл от енергийни суровини, с които се финансира руската инвазия в Украйна.



Източник от украинската служба за сигурност (СБУ) заяви, че дроновете са ударили „сърцето“ на нефтопреработвателен завод в централния регион Башкортостан, управляван от руския енергиен гигант „Газпром“.

Снимки в руските социални мрежи показват пожар на обекта и облак от тъмен дим, издигащ се над него.

Русия обикновено не потвърждава успешни украински удари, но Ради Хабиров, губернатор на региона, заяви, че заводът е бил запален.

„Два дрона атакуваха съоръжението. Няма загинали или ранени. Активирани бяха пасивни и активни защити, а охраната на обекта откри огън, за да ги неутрализира Оценяваме степента на щетите и в момента потушаваме пожара“, добави Хабиров.



Украинските атаки през летните месеци засегнаха значителна част от нефтените рафинерии в Русия и предизвикаха дефицит на горива.

Въпреки че няма официални оценки за степента на щетите, цените на горивата скочиха в цялата страна и в много региони има недостиг на бензин.

Кремъл въведе забрана за износ на горивото с цел да ограничи покачването на цената му.

"Газпром Нефт" обяви по-рано на 18 септември, че отлага планиран ремонт на рафинерия, за да не се задълбочи кризата с горивата.

Източник: БГНЕС    





