Парламентът изслушва кандидатите за новото ръководство на НЗОК

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К омисията по здравеопазване в Народното събрание изслушва кандидатите за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Двама се борят за шеф на НЗОК, един е кандидат за заместник

За поста управител на Здравната каса са предложени двама кандидати. „Прогресивна България“ номинира д-р Владимир Даскалов, а „Продължаваме промяната“ предлага Станимир Михайлов.

За подуправител на НЗОК има само една кандидатура. Тя е издигната от „Прогресивна България“, която предлага Здравко Шушков за поста.

Парламентът започна процедурата по избор на нов управител на НЗОК

До новата процедура се стигна, след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК д-р Петко Стефановски и на подуправителя проф. Момчил Мавров.

"Прогресивна България" номинира Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

Двамата подадоха оставки, след което Народното събрание официално прекрати предсрочно мандатите им. Предстои парламентът да избере новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса след приключването на процедурата по изслушване на кандидатите.