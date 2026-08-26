Дрога за 5 милиона евро трябвало да бъде прекарана с подводен джет до Турция

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Б лизо 100 килограма марихуана е трябвало да бъдат прехвърлени контрабандно от България в Турция с помощта на подводен джет, съобщиха от Окръжната прокуратура в Бургас.

За престъплението са обвинени двама души, които са задържани за до 72 часа след специализирана операция на ГДБОП в Несебър и землището на Царево.

Според разследването наркотикът е трябвало да бъде натоварен на малка лодка, която да бъде придружена от водолаз. Той пък е щял да бъде теглен под вода от подводния джет, като така марихуаната е трябвало да бъде прехвърлена през морската граница до турска територия.

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Наркотикът е бил разпределен в 99 полиетиленови плика. Почти цялото количество е открито в автомобил, с който се е придвижвал един от обвиняемите, спрян между Царево и Резово. Още малка част е намерена в търговски обект в „Слънчев бряг“, където е открит и подводният джет.

Разследващите посочват, че двамата са действали при силна конспиративност - използвали са автомобили, които не са тяхна собственост, включително наети от фирми, и са прикривали лицата си пред камерите на пътната мрежа.

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По български цени стойността на задържаната марихуана е над 1 млн. евро, а в Турция би достигнала около 5 млн. евро.

Прокуратурата предстои да внесе в съда искане за постоянен арест на двамата обвиняеми.