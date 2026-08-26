Тежка катастрофа с жертва между "Бе Ем Ве“ и "Фолксваген“

Т ежка катастрофа стана днес на пътя между селата Водно и Брадвари. Сигналът за инцидента е получен на тел.112 в 11:43 часа. Според първоначалните данни лек автомобил "Фолксваген“, управляван от 25-годишен мъж, е навлязъл в насрещното платно, където последвал сблъсък с лек автомобил "Бе Ем Ве“, каран от мъж на 42 г., предава "Фокус“.

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Вследствие на удара е загинал мъж на 45 г., а жена на 47 г. е транспортирана за медицински преглед. Това съобщават от полицията в Силистра.

Според информацията към момента останалите участници в произшествието не са сериозно пострадали - водачът и дете на 1 година от "Фолксваген“-а, както и водачът на другия автомобил и неговите спътници – жена и две деца.

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Движението в участъка е ограничено и се регулира от екип на "Пътна полиция“. Трафикът се пренасочва по обходния маршрут: Дулово - Поройно - Чернолик - Айдемир - Професор Иширково, съобщават от АПИ.