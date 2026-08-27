Кола се вряза в пешеходци във Франция, има загинал и ранени

Н ай-малко един човек е загинал, а 10 са били ранени, след като автомобил се е врязал в група пешеходци в северозападния френски регион Нормандия, предаде "Франс прес".

Инцидентът е станал около 22:15 ч. в района на железопътната гара в град Кан.

Man drives car into group of pedestrians in French city of Caen, killing one

➡️ https://t.co/AWnh0EhlQq pic.twitter.com/O6ziAoOIKZ — FRANCE 24 English (@France24_en) August 27, 2026

Префектът на департамента Калвадос Давид Клавиер заяви, че автомобилът умишлено се е врязал в хората.

„Има един загинал, седем души са в критично състояние, а трима са с по-леки наранявания“, уточни Клавиер, който е пристигнал на мястото на инцидента.

По информация на полицейски източник, преди автомобилът да се врязва в пешеходците е имало сбиване. Обстоятелствата около конфликта и последвалия инцидент се изясняват.

Шофьорът е успял да избяга от мястото, но малко по-късно е бил задържан в град Уистреам, който се намира на около 20 километра от Кан.

По думите на префекта заподозреният е роден в Русия и досега не е попадал в полезрението на френските разузнавателни служби. Той има регистрации единствено за нарушения на правилата за движение по пътищата.

Предполагаемият извършител е на 26 години, уточни заместник-прокурорът на Кан.

По случая е започнало разследване. Разследващите анализират записите от камерите за видеонаблюдение, за да установят точната последователност на събитията и мотивите за атаката.