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Археолози откриха 1500-годишен амулет с библейски текст в Турция

Изключителна археологическа находка в централна Турция разкрива тънък златен лист с древен надпис. Международният екип от изследователи смята, че артефактът е служел за защита на дете и крие неизвестен досега пасаж от Светото писание

Стела Христова Стела Христова

26 август 2026, 16:53
Археолози откриха 1500-годишен амулет с библейски текст в Турция
Източник: iStock

А рхеолози в Турция откриха 1500-годишен християнски амулет, съдържащ тънък като хартия златен лист. Експертите смятат, че върху него най-вероятно е изписан библейски пасаж.

Откритието е направено на археологическия обект Тюркмен Карахьоюк в окръг Коня, Централна Анатолия.

Международен екип от около 60 изследователи от 13 държави е извършвал разкопки на мястото, когато артефактът е бил изровен.

Амулетът датира от IV или V век сл. Хр. – изключително важен период от формирането на християнската история.

Вътре в медния му корпус се намира тънък златен лист с дебелина едва 0,1 милиметра, върху който според учените най-вероятно има изписан текст от Библията. Все още предстои да се установи кой точно е той.

Артефактът е малък, тъмен и силно корозирал, като в момента изследователите го почистват и анализират внимателно.

Съдиректорът на разкопките Микеле Рюзгар Маса обясни, че подобни амулети са изключително редки.

„Доколкото ни е известно, единствен подобен екземпляр е открит в Германия“, посочва Маса. Той допълва, че предметът най-вероятно е принадлежал на малко дете. „С други думи, може да се разглежда като древно заклинание против уроки“, казва той.

По време на разкопките археолозите са попаднали и на още по-стари артефакти, включително каменен печат с йероглифен лувийски надпис. Лувиетите са били древен народ, обитавал части от Анатолия през бронзовата и желязната епоха, а самият печат датира от около 1500–1400 г. пр.н.е.

Открити са също два медни печата и отпечатък от глинен печат.

Маса разкрива, че върху каменния печат е изписано името „Курунти-зити“, което е свързано с Курунта – важен бог в хетския пантеон.

„Този човек не е заемал най-високата възможна позиция, но въпреки това виждаме ясна административна йерархия“, коментира ученият. По думите му това потвърждава, че мястото е било основен административен център около 1500–1400 г. пр.н.е.

Заместник-директорът на разкопките Хюсеин Ерпехливан отбелязва, че обектът има ключова роля за анатолийската археология.

„Коня се намира в самия център на Анатолия, в регион, където се пресичат древни култури. Тюркмен Карахьоюк не е обект, фокусиран само върху един исторически период“, казва той.

Ерпехливан добавя: „Изследваме многопластово селище, което се простира от късния елинистически период, през желязната и бронзовата епоха, чак до още по-ранни епохи.“

Откритият амулет е поредната забележителна находка с библейска връзка, намерена в Турция през последните месеци. По-рано това лято археолози откриха рядка мраморна статуя на 2500 години в руините на Сардис – древен град, споменат в книгата Откровение. По същото време в Смирна (днешен Измир) беше намерена и уникална древна мозайка.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.foxnews.com    
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