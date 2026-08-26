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Пребивали с часове, а после изгорили жертвата - внесоха обвинителен акт за убийството в Кула

Двамата напуснали България през ГКПП „Калотина“ и са задържани в Чехия

Николай Киров Николай Киров

26 август 2026, 16:44
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О кръжната прокуратура във Видин внесе в съда обвинителен акт за жестоко убийство, извършено по особено мъчителен начин. Обвиняеми са двама мъже на 30 и 22 години.

Жертвата е 20-годишен мъж, който от есента на 2024 г. живеел под наем в имот в Кула. Той бил познат като добродушен и наивен човек и имал лека умствена изостаналост. Препитавал се с различни дейности, включително строителна и селскостопанска работа.

Задържаха заподозрените за убийството на Мариян Пасков в Кула

На 1 март 2025 г. вечерта тримата били заедно на събиране в съседна къща, където употребявали алкохол. В края на вечерта двамата обвиняеми започнали да упрекват жертвата, че не е нацепил дърва, след което му нанесли удари с ръце и крака.

Насилието продължило и след като се прибрали в имота. Нападателите го били по лицето и тялото, скачали върху него и го удряли с дървен прът. По тялото му били нанесени наранявания и с вилица и нагорещен метален предмет.

На сутринта на 3 март двамата установили, че младият мъж не реагира и няма пулс. Те решили да прикрият случилото се, като изгорят тялото. Снабдили се с бензин, изнесли го в двора и запалили огън. Останалите неизгорели части изхвърлили в близко импровизирано сметище.

След като в града започнало да се говори за изчезването на жертвата, полицията посетила имота. Единият от обвиняемите заявил, че не знае къде се намира жертвата.

Двамата напуснали България през ГКПП „Калотина“ и са обявени за общодържавно издирване. Впоследствие са задържани при специализирана полицейска операция в Чехия и предадени на българските власти въз основа на европейски заповеди за арест.

Мариян Пасков е убит, заподозрените напуснали България

По делото са изготвени множество експертизи, включително съдебномедицински, ДНК, антропологични, дактилоскопни и физикохимични. Според експертите смъртта е настъпила вследствие на множеството увреждания по главата и тялото, довели до закрита черепномозъчна травма.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
жестоко убийство прокуратура насилие
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