Свят

Лукашенко нареди внезапна проверка на бойната готовност в Беларус

Беларус също засилва военното си присъствие в близост до Украйна

Николай Киров Николай Киров

26 август 2026, 17:57
Лукашенко нареди внезапна проверка на бойната готовност в Беларус
Източник: Getty Images

Б еларуският президент Александър Лукашенко нареди внезапна проверка на бойната готовност на въоръжените сили на страната.

Една беларуска бригада ще напусне постоянната си база и ще изпълни поредица от задачи, чието естество не се разкрива, като част от проверката. Това съобщи Александър Волфович, секретар на Съвета за сигурност на Беларус.

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„Засега няма да говорим за тях“, заяви Волфович и уточни, че задачите ще зависят от решенията на военното ръководство и Генералния щаб на Беларус.

Учението ще се съсредоточи по-специално върху начините за нанасяне на удари по потенциален противник, като бъде взет предвид „опитът от военните конфликти в Украйна и Иран“, поясни Волфович.

Целта, обявена от беларуските власти, е да се провери дали беларуските военни подразделения могат да водят бойни действия в условията на съвременното бойно поле. Волфович призова обществеността да не приема, че „се случва нещо извънредно“.

Съобщението идва ден след посещението на шефа на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва.

Може ли от Беларус да тръгне нова инвазия срещу Украйна

Беларус също засилва военното си присъствие в близост до Украйна. По-рано този месец командващият белоруските сили за специални операции Александър Илюкевич заяви, че Минск е започнал да формира нова десантно-щурмова бригада близо до украинската граница. Според започнати, това се случва в района на Гомел.

По-рано „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Путин е оказвал натиск върху Лукашенко да открие нов фронт срещу Украйна. Според публикацията Москва също е обмисляла използването на беларуска територия за операции срещу съседни държави от НАТО, включително за изстрелване на дронове.

Френският президент Еманюел Макрон предупреди Лукашенко да не бъде въвличан още по-дълбоко във войната на Русия срещу Украйна.

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Украинският президент Володимир Зеленски също обърна внимание на изграждането от Беларус на военна инфраструктура по протежение на украинската граница, като предупреди, че тя може да бъде използвана за агресия срещу Украйна.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Беларус Александър Лукашенко бойна готовност
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