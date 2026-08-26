   Специално съдържание

Любопитно

Над 100 малки населени места повишават готовността си за реакция при пожари

НАДРБ изгражда противопожарни депа, предоставя оборудване и обучава местните общности с подкрепата на Фондацията на Кока-Кола ХБК

26 август 2026, 16:40
Над 100 малки населени места повишават готовността си за реакция при пожари
Източник: НАДРБ

В разгара на лятото и активния пожароопасен сезон Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) провежда мащабна инициатива за повишаване на готовността за реакция при пожари в над 100 по-малки населени места в страната. Проектът обхваща градове и села в областите Благоевград, София-град и София област, Хасково, Ловеч и Пазарджик и поставя акцент върху превенцията, подготовката и способността на местните общности да предприемат адекватни първоначални действия при възникване на пожар. Инициативата се реализира с подкрепата на Фондацията на Кока-Кола ХБК и е част от партньорството с НАДРБ за повишаване на устойчивостта и готовността на местните общности при бедствия.

Източник: НАДРБ

В рамките на проекта в малките населени места се изграждат противопожарни депа, оборудвани с необходимите средства за работа на местни гасачески групи. Паралелно с това до хората достигат информационни материали с практически насоки за превенция на риска от пожари и за организация на действията на спонтанни доброволци при възникване на извънредна ситуация.

Особен фокус се поставя и върху подготовката на хората, които имат ключова роля в първите минути след възникването на пожар. НАДРБ провежда обучения на кметове на кметства и представители на местните администрации за първоначални действия и организация при горски пожари.

Източник: НАДРБ

„Когато възникне пожар, доброволците често са сред първите на терен и имат важна роля за защитата на хората, домовете и природата. Но нашата работа не започва и не приключва с реакцията при самия инцидент. Инвестицията в превенция, подготовка и знания е най-ефективният начин да опазим хората и населените места. Затова за нас е особено важно да достигнем и до по-малките градове и села, където добрата организация и наличното оборудване могат да бъдат решаващи в първите минути на един пожар“, коментира д-р Ясен Цветков, председател на Управителния съвет на Националната асоциация на доброволците в Република България.

Инициативата се реализира със средства от дарението в размер на над 100 000 евро, предоставено от Фондацията на Кока-Кола ХБК на НАДРБ през 2025 г. в подкрепа на борбата с горските пожари в България. С тази подкрепа се осигуряват високопроходими противопожарни автомобили, специализирано оборудване и инструменти за работа на терен, изграждат се противопожарните депа и се реализират информационни инициативи за повишаване на готовността на обществото при бедствия.

Източник: НАДРБ

„За нас истинската стойност на едно партньорство се измерва с дългосрочния ефект, който то оставя в общностите. Затова заедно с НАДРБ насочваме усилията си не само към осигуряването на необходимото оборудване за реакция при пожари, но и към превенцията и подготовката на хората. Вярваме, че когато местните общности разполагат едновременно със знания, организация и подходящи средства, те могат да бъдат много по-подготвени да реагират в критичните първи минути. Именно това е устойчивият резултат, който искаме да постигнем с подкрепата си“, коментира Лилия Велинова, мениджър „Корпоративни партньорства и социална отговорност“ в Кока-Кола ХБК България.

Източник: НАДРБ

Партньорството между НАДРБ и Кока-Кола ХБК продължава и с инициативи за изграждане на практически умения за реакция при извънредни ситуации. По-рано тази година експерти и спасители от НАДРБ проведоха специализирани обучения за служители на Кока-Кола ХБК България, посветени на действията при бедствия и извънредни ситуации, подготовката на евакуационна раница и оказването на първа долекарска помощ.

Източник: НАДРБ

За Кока-Кола ХБК

Кока-Кола ХБК е компания за производство и дистрибуция на бързооборотни потребителски стоки, фокусирана върху растежа, и стратегически партньор за бутилиране на The Coca-Cola Company. Ние създаваме моменти, които носят свежест на всички, като същевременно създаваме стойност за нашите партньори и подкрепяме социално-икономическото развитие на общностите, в които оперираме. Водени от визията си да бъдем водещият партньор за напитки 24/7, предлагаме напитки за всеки повод и по всяко време на денонощието, като заедно с нашите клиенти обслужваме 760 милиона потребители в 29 държави.

Нашето портфолио е сред най-силните, разнообразни и гъвкави в индустрията за напитки, включвайки водещи марки в категориите газирани безалкохолни напитки, газирани напитки за възрастни, сокове, води, спортни и енергийни напитки, студен чай, кафе и премиум алкохолни напитки, както и снаксове като допълнителна категория. Сред нашите брандове са Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Sprite, Schweppes, Kinley, Costa Coffee, Caffè Vergnano, Valser, FuzeTea, Powerade, Cappy, Monster Energy, Finlandia Vodka, The Macallan, Jack Daniel’s и Plazma.

Насърчаваме открита и приобщаваща работна среда за нашите над 33 500 служители и вярваме, че положителното въздействие върху околната среда е неразделна част от бъдещия ни растеж. Нареждаме се сред лидерите в световната индустрия за напитки по показатели за устойчиво развитие, включително в класациите Dow Jones Best-in-Class Indices, CDP, MSCI ESG, FTSE ESG и ISS ESG.

Акциите на Coca-Cola HBC се търгуват на Лондонската фондова борса (LSE: CCH) и на Euronext Athens (Euronext Athens: EEE).

За повече информация посетете https://bg.coca-colahellenic.com.

За Националната Асоциация на Доброволците в Република България

Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) е създадена през 2014 г. като национална организация, която обединява, представлява и подкрепя доброволни формирования и организации от цялата страна. Асоциацията работи за развитието на доброволчеството при бедствия, защитата на интересите на доброволците и изграждането на по-подготвени и устойчиви местни общности.

НАДРБ работи в активно партньорство с ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, общините, професионалните служби, бизнеса и гражданския сектор. Асоциацията подпомага подготовката, оборудването и развитието на доброволните формирования, организира обучения и учения, реализира национални и международни проекти и инициативи и подкрепя координацията на доброволчески ресурс при мащабни бедствия и извънредни ситуации.

Важна част от дейността на НАДРБ е насочена към превенцията и подготовката преди възникването на бедствие. Асоциацията реализира обучения и информационни кампании за деца, граждани, доброволци и представители на местната власт, подкрепя уязвими групи и работи за изграждането на местен капацитет за първоначална реакция при бедствия, включително в малките и отдалечени населени места.

През годините доброволци и формирования от мрежата на НАДРБ са участвали в реакцията при множество пожари, наводнения и други бедствия в България и зад граница. Паралелно с оперативната дейност Асоциацията работи за подобряване на подготовката и условията за работа на доброволците, развитие на нормативната среда, привличане на нови доброволци и утвърждаване на доброволчеството като важна част от системата за защита при бедствия.

Мисията на НАДРБ е да допринася за изграждането на общество, в което доброволците, професионалните служби, институциите, бизнесът и гражданите работят заедно – преди, по време и след бедствието.

За допълнителна информация: https://navrb.bg/.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

   Специално съдържание

Откриха тялото на издирваното край Созопол дете

Откриха тялото на издирваното край Созопол дете

Меланшон заплаши еврото и взриви дебата във Франция

Меланшон заплаши еврото и взриви дебата във Франция

Принц Хари и Меган пристигнаха във Великобритания

Принц Хари и Меган пристигнаха във Великобритания

Пребивали с часове, а после изгорили жертвата - внесоха обвинителен акт за убийството в Кула

Пребивали с часове, а после изгорили жертвата - внесоха обвинителен акт за убийството в Кула

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Ситуацията на китайския пазар е „брутална“

Ситуацията на китайския пазар е „брутална“

carmarket.bg
Путин: Украйна отвори
Ексклузивно

Путин: Украйна отвори "кутията на Пандора" с ударите по икономически цели в Русия

Преди 3 дни
Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра
Ексклузивно

Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра

Преди 3 дни
Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония
Ексклузивно

Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония

Преди 3 дни
Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом
Ексклузивно

Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Археолози откриха 1500-годишен амулет с библейски текст в Турция

Археолози откриха 1500-годишен амулет с библейски текст в Турция

Любопитно Преди 37 минути

Изключителна археологическа находка в централна Турция разкрива тънък златен лист с древен надпис. Международният екип от изследователи смята, че артефактът е служел за защита на дете и крие неизвестен досега пасаж от Светото писание

Дрога за 5 милиона евро трябвало да бъде прекарана с подводен джет до Турция

Дрога за 5 милиона евро трябвало да бъде прекарана с подводен джет до Турция

България Преди 57 минути

Част от дрогата е намерена в търговски обект в „Слънчев бряг“

14 бебета починаха при пожар в болница в Исламабад, Пакистан

„Вратата беше заключена“: Шок след пожара, убил 14 бебета в Пакистан

Свят Преди 1 час

Пожарът е избухнал в климатично устройство на третия етаж в отделението за майчина и детска грижа в PIMS, една от основните държавни болници в Исламабад. Само едно от 15-те налични бебета е било спасено

„Чистка няма“: заяви здравният министър

„Чистка няма“: заяви здравният министър

България Преди 1 час

Ивкова коментира и оставката на главния държавен здравен инспектор

Разследват чиновник от МЗ заради смъртта на дете в Пловдив

Разследват чиновник от МЗ заради смъртта на дете в Пловдив

България Преди 1 час

Проверяват се действията и бездействията на длъжностни лица, свързани с поддържането и контрола на разрешението за лечебна дейност

Водното бедствие в Непал

Воден ад на границата между Непал и Тибет: Има жертви, стотици са изчезнали

Свят Преди 1 час

Къщи, пътища и енергийни проекти бяха отнесени в Непал, докато официални лица в Тибет заявиха, че се опасяват от „сериозни жертви“, като има изчезнали хора в окръг Гиронг след свлачище, ударило сухопътния граничен пункт

Ваня Запрянова

Ваня Запрянова: Сезонът на шампионите ме зове!

Любопитно Преди 2 часа

Ваня Запрянова ще се завърне на Арената с една единствена цел - победата

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди уловени в гореща прегръдка в Лондон

Любопитно Преди 2 часа

Моделът Кендъл Дженър и актьорът Джейкъб Елорди засилиха слуховете за връзката си с поредица от романтични срещи в британската столица. Двамата демонстрираха все по-голяма близост пред папараците, преди да се завърнат в САЩ

САЩ качват цената и забавят доставката за България на "Страйкър"-ите

САЩ качват цената и забавят доставката за България на "Страйкър"-ите

България Преди 2 часа

Парламентът гласува още близо 45 млн. долара по договорите за бронираните машини

Червен код за опасност от пожари в Гърция: Ето кои райони са застрашени

Червен код за опасност от пожари в Гърция: Ето кои райони са застрашени

Свят Преди 2 часа

Най-високата степен на тревога е обявена за Йонийските острови заради много висок риск от възникване и разпространение на горски пожари

От едностайна хижа без ток и вода до световната сцена: Невероятният живот на Доли Партън

От едностайна хижа без ток и вода до световната сцена: Невероятният живот на Доли Партън

Любопитно Преди 3 часа

Музикалната икона Доли Партън оставя след себе си не само забележителна кариера като певица, актриса и филантроп, но и вдъхновяваща история за успеха. Тя израства в бедност, заедно с 11 братя и сестри, в малка планинска хижа в Тенеси

Рокади в ръководствата на „Булгартрансгаз“ и „Газов хъб Балкан“

Рокади в ръководствата на „Булгартрансгаз“ и „Газов хъб Балкан“

България Преди 3 часа

Кирил Равначки поема газопреносния оператор, а Владимир Малинов застава начело на Съвета на директорите на „Газов хъб Балкан“

Унищожиха 833 кг канабис при полицейски акции в Сандански и Петрич

Унищожиха 833 кг канабис при полицейски акции в Сандански и Петрич

България Преди 3 часа

Наркотичните растения са били отглеждани в ниви и обезлесен участък. По случаите са образувани досъдебни производства

<p>Доц.&nbsp;Ангел Кунчев подаде оставка</p>

Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен инспектор

България Преди 3 часа

Той посочва две причини за решението си - навършване на пенсионна възраст и несъгласие с подготвяната реформа в държавния здравен контрол

Алия

„Не харесвам този самолет“: Разкриха подробности от последните минути на Алия 25 години след смъртта ѝ

Свят Преди 3 часа

25 години след трагичната смърт на Принцесата на R&B Алия, бившият ѝ приятел Деймън Даш разкрива последните съобщения, които е получил от нея. Певицата е имала лошо предчувствие за самолета, но е решила да се качи, за да довърши работата си

Правителството на Унгария обяви Русия за "заплаха"

Правителството на Унгария обяви Русия за "заплаха"

Свят Преди 3 часа

Кабинетът на Петер Мадяр заяви подкрепа за суверенитета на Украйна и осъди руската военна агресия

Всичко от днес

От мрежата

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg

Котките потят ли се

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Една незавършена мечта: как Доли Партън посрещна последните си дни

Edna.bg

Ваня Запрянова: Нямам проблем да съм в отбор с бившия си Светлин, познаваме се изключително добре

Edna.bg

Взеха решение за дербито Ботев Пд - Левски

Gong.bg

Солена глоба за Локомотив ГО, администратор на Пирин „изгоря“ за 2 мача

Gong.bg

Откриха „подводен дрон“ за морски наркотрафик: Иззета е марихуана на стойност около 5 млн. евро

Nova.bg

Откриха тялото на издирваното край Созопол 7-годишно дете

Nova.bg