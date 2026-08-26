България

НАП знаела за заглушителя от „Драгалевци“ още през 2023 г.

Данъчните са отказали да признаят кредит по ДДС за въпросното устройство

Николай Киров Николай Киров

26 август 2026, 19:44
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Д ружеството, собственик на мощния заглушител, открит в столичния квартал „Драгалевци“, е било обект на ревизия от Националната агенция за приходите още през 2023 г. Тогава данъчните са отказали да признаят данъчен кредит по ДДС за въпросното устройство. Това съобщиха от НАП пред NOVA.

В документите, проверявани от приходната агенция, техниката обаче не е фигурирала като „заглушител“. Тя е била описана като „мобилно предавателно устройство, което е възможно да се използва от фирми, осъществяващи охранителна дейност“.

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Става въпрос за устройство модел SVJ-500. След извършената ревизия НАП не е признала данъчния кредит за него. Действията на приходната агенция впоследствие са били потвърдени с окончателно решение на Върховния административен съд.

Новите подробности идват дни след като ДАНС, Комисията за регулиране на съобщенията и СДВР локализираха и неутрализираха мощен заглушител в строго охраняван комплекс в „Драгалевци“. Беше съобщено, че устройството е потискало GPS честоти на територията на София.

Пред NOVA председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров обясни, че сигналът, довел до действията на институциите, е бил свързан с проблем при нормалното функциониране на честота, използвана за GPS координация.

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„Това, което се случи в петък, е във връзка с подаден сигнал за създадено затруднение или проблем при нормалното функциониране на една от честотите, която е за GPS координация. Това според мен е престъпление“, заяви той.

От КРС подчертават, че използването на подобни заглушаващи устройства от частни лица е забранено както според българските, така и според европейските правила.

„Когато се използват такива съоръжения, те се използват при много специфичен режим, единствено от служби и структури, които имат законовото разрешение“, посочи председателят на регулатора.

Той обясни и защо откриването на подобна техника може да бъде трудно. Заглушителят може да бъде регистриран и локализиран, докато работи. След изключването му той спира да генерира електромагнитни вълни и вече не може да бъде засечен чрез използваната измервателна апаратура.

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От КРС не разкриват колко време е работило откритото в „Драгалевци“ устройство, кои са лицата, свързани с използването му, и какви са били мотивите им. Причината е продължаващото досъдебно производство, като тази информация е част от следствената тайна.

Междувременно съпредседателят на „Да, България“ и депутат от парламентарната група на ДБ Ивайло Мирчев обвини държавните институции, че са неглижирали случая.

 „Разполагаме с ясни документи, че фирма, близка до Ами, Таки и Белингата, е закупила това оборудване от българска оръжейна компания. След като го е закупила, е имало проверка на НАП, която е открила нередности. След това е сезиран и Върховният административен съд. Големият въпрос е защо ДАНС е бездействала по тази тема“, заяви Мирчев.

От НАП потвърждават единствено данните, свързани с извършената от агенцията ревизия и отказания данъчен кредит. Според информацията на приходната администрация във фактурите устройството е било описано като мобилно предавателно устройство, а предприетите от НАП действия са потвърдени окончателно от Върховния административен съд.

От ДАНС отказаха да коментират новите обстоятелства с аргумента, че по случая се води досъдебно производство.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
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