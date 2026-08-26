Отказаха ни F-16 и „Грипен“, искаме неустойка от САЩ

Д оставката на втората партида от осем изтребителя F-16 за България се очаква да се забави до средата на 2030 г. Това е съобщил военният министър Димитър Стоянов по време на изслушване в парламентарната комисия по отбрана, предаде „24 часа“.

По план вторите осем самолета трябваше да започнат да пристигат през 2028 г. Забавянето е свързано с трудности в производствения процес на „Локхийд Мартин“. От компанията са уверили, че срокът не е окончателен и ще се опитат да ускорят производството. Заради забавянето България ще настоява за неустойка.

Ново забавяне на доставката на F-16 от САЩ за България

Междувременно САЩ са отказали да предоставят на България употребявани F-16, а Швеция също не е дала съгласие за предоставяне на употребявани самолети „Грипен“.

Стоянов е отправил запитвания и към двете държави, тъй като допълнителни самолети биха позволили на страната да намали зависимостта си от остарелите МиГ-29.

Заради забавянето на F-16 Министерството на отбраната търси начини да поддържа МиГ-29 в експлоатация до 2030 г. България разполага официално с 15 такива самолета, но реално летят само шест. Останалите се използват като източник на резервни части за поддържане на летящите машини.

Един от основните проблеми е изчерпването на ресурса на двигателите. Министерството е обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя на стойност 17 млн. евро с ДДС. Търсят се и резервни части от Полша и Унгария, като преговорите с двете държави все още не са започнали.

Стоянов предупреди, че без достатъчно изтребители съществува риск българските ВВС да изпитват затруднения при изпълнението на бойното дежурство и задачите по охрана на въздушното пространство като член на НАТО.

България иска разсрочване на плащанията за F-16 от САЩ

По отношение на новите F-16 министърът заяви, че българските пилоти все още не разполагат с необходимата система за пълноценно усвояване на самолетите. Очаква се тя да бъде доставена през 2027 г., когато се планира F-16 да започнат да изпълняват бойно дежурство.

Стоянов подчерта, че за него не е от значение конкретният модел самолет, а България да разполага с достатъчно боеспособна авиация, за да може самостоятелно да охранява въздушното си пространство.