Война срещу вандализма: БДЖ и МВР пускат нощни патрули за новите влакове след графити в Благоевград

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С амо дни след официалното им пускане в експлоатация, един от новите електрически влакове у нас вече стана обект на вандализъм. В нощта на 18 срещу 19 август 2026 г. мотриса, престойваща на гара Благоевград, беше надраскана със спрей, предава NOVA.

Министерството на транспорта и съобщенията незабавно е сезирало компетентните органи за установяване на извършителите. Още при пускането на състава министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев отправи ясен призив към обществеността: „Призовавам хората да ги пазят.“

Новите електрически влакове тръгват по релсите у нас

Засегнатият влак е временно изваден от движение и се предава на производителя „Шкода“ за почистване, като финансовата стойност на щетите все още се изчислява. В самите мотриси има инсталирано видеонаблюдение, което препраща информация към органите на реда при възникване на подобни посегателства.

За предотвратяване на последващи вандалски прояви са проведени извънредни работни срещи между железопътната компания и полицията. Анатолий Атанасов, директор „Пътнически жп превози“ и „Оперативна дейност“, разкри предприетите оперативни мерки:

„Случаят е от през нощта на 18 срещу 19 август в Благоевград. Към настоящия момент сме провели работни срещи и разговори с представители на МВР. В района на гарите, където влаковете остават в тъмната част на денонощието, ще бъдат позиционирани патрули, ще обхождат и служители на БДЖ.“