Откриха куп нарушения в Елените

П роверките в страната след трагедията в Елените показват редица нарушения и случаи на засипване на водни обекти с отпадъци. Това стана ясно при посещение на министъра на околната среда и водите в Созопол, предава NOVA.

"Няма нито едно съгласуване на проектите, има няколко отказа на Басейна дирекция. Готови сме да сътрудничим, при поискване цялата документация ще бъде предоставена", каза министър Манол Генов.

На свой ред Явор Димитров от Басейнова дирекция посочи, че от деня на наводненията в Царево са започнали проверки на място и обход на ваканционни селища в цялата страна.

"Засега се натъкваме на множество проблеми по цялото Черноморие, по отношение на водните обекти. Най-леките са засипване на строителни отпадъци. Обектите могат да бъдат покривани, но не и застроявани. Над покритите участъци не е разрешено строителство. На места е установено нарушение на целостта на дигите. Рисковите участъци със значителен потенциален риск от наводнения са обходени", съобщи Димитров.