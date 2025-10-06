България

Бивш екоминистър: Цялото Черноморие е застроено върху реки и дюни

Строежът върху реки и речни легла е масова практика

6 октомври 2025, 09:13
Протест пред сградата на КПКОНПИ

Протест пред сградата на КПКОНПИ
Криза с боклука в София: Общината поема отпадъците на 300 000 столичани

Криза с боклука в София: Общината поема отпадъците на 300 000 столичани
Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента
Президентът Румен Радев връчва наградите

Президентът Румен Радев връчва наградите "Джон Атанасов" за 2025 година
Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg
Извънредни мерки в

Извънредни мерки в "Елените" заради очакваните валежи
Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица

Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица
1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини

1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини

К урортите Златни пясъци и "Слънчев бряг" са застроени върху дюни, запечатани са реки и в София има също строежи също реки. В "Константин и Елена" има бетонирани реки - цялото Черноморие. Строежът върху реки и речни легла е масова практика,каза бившият министър на околната среда и водите Юлиан Попов в ефира на "Здравей, България" по повод бедствието, причинило огромни щети в "Елените", предаде NOVA.

По думите му законът е дефектен и неясен относно строителните дейности. "Потопът в "Елените" е бил причинен от необичайно високи количества дъжд. Трябваше да очакваме валежите. През 2023 г. станаха големите наводнения около Царево и тогава изготвихме доклад. Един от факторите е климатичните промени, които ще донесат все повече екстремни явления. Много е важно да се направи сериозно разследване на всички фактори, довели до бедствието. Много често се оказва натиск върху кадастъра да не се включват реки и дюни - има и израз в такива случаи "дюнна слепота", обясни още Попов.

"В "Елените" има две реки - Дращела и Козлука. Те са застроени, което е абсолютно недопустимо, но ако тръгнем да търсим кой го е разрешил, би било въпрос на обществена допустимост. Не е една партия или един човек. Вероятно са били нужно много подписи, включително на "Басейнова дирекция". Масово се застроява върху дерета, дюни (естествена защита от натиска на морето) и реални реки", добави бившият министър.

Експертът по природни бедствия Атанас Кръстанов посочи, че има няколко правни норми, отговарящи за речните корита: Законът за водите, за устройство на териториите, за МОСВ. "В тях изрично е упоменато - забранено е всякакво строителство върху речни легла. По водосборните зони и речните корита асфалтиране и бетониране абсолютно не е разрешено. Това е престъпно строителство, а отговорността е на общината, ДНСК, "Басейнова дирекция". Тези институции трябва да бъдат съдени. Тъй като строителството е незаконно, трябва да се премахнат постройките. Да изменяш речно корито е престъпно, не бива да се прави", коментира Кръстанов.

На свой ред експертът по климат, енергия и зелени политики Георги Стефанов изрази мнение, че трябва да се наблегне на превенцията. "Строителството върху речни корита в цялата страна трябва да бъде разрушено - защото е незаконно. Подробните и общите устройствени планове могат да покажат кои са те. Вероятно става дума за стотици обекти. В почти всяко населено място има такива - в нарушение на Закона за водите. Климатът се изменя, наводненията буквално са всяка втора година, могат да се случат навсякъде. Държавата трябва да предприеме действия рисковите територии да бъдат описани и впоследствие застраховани", смята Стефанов.

Източник: NOVA    
строителство върху реки наводнения климатични промени незаконно строителство Българско Черноморие дюни речни корита екологични проблеми институционална отговорност превенция на бедствия
Последвайте ни
Катастрофа преди Ихтиман образува километрично задръстване на

Катастрофа преди Ихтиман образува километрично задръстване на "Тракия"

"30 години бяхме опитните зайчета на Франция"

Извънредни мерки в

Извънредни мерки в "Елените" заради очакваните валежи

Летището в Осло временно спря полетите заради забелязани в близост дронове

Летището в Осло временно спря полетите заради забелязани в близост дронове

Какво ще се случи с парите ни извън банките

Какво ще се случи с парите ни извън банките

pariteni.bg
Опасности от намален апетит при котки

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

В капана на Еверест: Успяха да спасят стотици туристи след необичайната снежна буря

Свят Преди 37 минути

„Времето тази година не е нормално. Водачът каза, че никога не е срещал такова време през октомври. И всичко се случи твърде внезапно“

NOVA ще проследи кастинга за „Стоичков – Филмът“ в риалити формат

NOVA ще проследи кастинга за „Стоичков – Филмът“ в риалити формат

Любопитно Преди 39 минути

Водещ на документалната поредица е Александър Сано

Украински дронове парализираха летища в Русия: Масови ограничения в полетите

Украински дронове парализираха летища в Русия: Масови ограничения в полетите

Свят Преди 1 час

Мярката бе наложена в Сочи, Краснодар, Геленджик и Нижни Новгород

Тръмп разпореди изпращането на войници от Националната гвардия в Орегон

Тръмп разпореди изпращането на войници от Националната гвардия в Орегон

Свят Преди 1 час

Контролираните от демократите власти в двата съседни щата на брега на Тихия океан от своя страна внесоха във федерален съд съвместен иск за блокиране на заповедта

Тръмп: Преговорите за Газа напредват бързо

Тръмп: Преговорите за Газа напредват бързо

Свят Преди 3 часа

Президентът на САЩ изрази очакване първата фаза да приключи тази седмица

Мъж рани 20 души при безразборна стрелба в Сидни

Мъж рани 20 души при безразборна стрелба в Сидни

Свят Преди 3 часа

Един мъж е в тежко състояние, а още няколко човека са настанени в болница

Космическото време може да предизвика инфаркти при жените

Космическото време може да предизвика инфаркти при жените

Любопитно Преди 3 часа

Оказва се, че жените са по-податливи на геомагнитни условия

Наистина ли тренировките на гладно изгарят повече мазнини?

Наистина ли тренировките на гладно изгарят повече мазнини?

Любопитно Преди 3 часа

На всеки няколко години концепцията за тренировки на гладно се появява в социалните медии

7 ежедневни навика, които водят до проблеми с очите

7 ежедневни навика, които водят до проблеми с очите

Любопитно Преди 3 часа

Очите са едни от най-чувствителните органи, които могат да бъдат увредени дори от ежедневните навици

НСТС обсъжда размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г.

НСТС обсъжда размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г.

България Преди 3 часа

От Министерството на труда и социалната политика предлагат тя да стане 1213 лева (620,20 евро)

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Технологии Преди 4 часа

Ползите са толкова големи, че хиперболата няма да ги спре, смята той

Нетаняху: Израелски екип заминава за Египет за преговори за заложниците

Нетаняху: Израелски екип заминава за Египет за преговори за заложниците

Свят Преди 11 часа

Екипът ще бъде воден от министъра по стратегически въпроси Рон Дермер

.

Кметът Терзиев: София няма да плаща такса рекет

България Преди 12 часа

Ситуацията е под контрол и протича според предварителните очаквания, написа Терзиев за сметосъбирането

Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Свят Преди 12 часа

Първото заседание на новия френски кабинет ще бъде в понеделник

Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела

Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела

Свят Преди 12 часа

В телефонен разговор с венецуелския си колега Иван Хил, Лавров заяви, че Москва остро осъжда удара

<p>Израел: Твърденията на Грета Тунберг са&nbsp;&quot;нагли лъжи&quot;</p>

Бен-Гвир: Горд съм, че третираме активисти от флотилията за Газа като терористи

Свят Преди 12 часа

Бен-Гвир заяви, че е посетил плавателните съдове и не е видял там "нито помощ, нито човечност"

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Жътварската луна ще бъде съдбоносна за тези 4 зодии

Edna.bg

Ето кой празнува днес своя имен ден...

Edna.bg

Илиана Раева съобщи за бунт и заяви: Всички сме възмутени и шокирани

Gong.bg

Христо Янев зачеркна френско крило

Gong.bg

Заради прогноза за обилни валежи: Спират достъпа до „Елените”

Nova.bg

Катастрофа предизвика километрично задръстване на "Тракия"

Nova.bg