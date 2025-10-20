България

Oткриха фалшиви евробанкноти у мъж в Пернишко

При претърсване на жилището му са иззети около 9000 евро в различни купюри и устройство за броене на пари

20 октомври 2025, 13:14
Oткриха фалшиви евробанкноти у мъж в Пернишко
Източник: iStock Photos/Getty Images

Ф алшиви евробанкноти са открити у криминално проявен мъж при специализирана полицейска операция, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Перник. Акцията е осъществена от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към дирекцията.

Как да разпознаем фалшивото евро

На 17 октомври криминалистите проверили 37-годишен жител на Батановци и иззели от него четири банкноти по 20 евро и една от 100 евро, които се оказали фалшиви. В хода на процесуално-следствените действия е претърсено и жилището на мъжа. Там полицаите иззели електронно устройство за броене на пари и около 9000 евро в различни купюри.

Трима арестувани с 10 000 фалшиви евро при акция в София

От полицията уточниха, че са назначени експертизи, които ще установят истинността на иззетата валута. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под ръководството на прокуратурата.

Броят на регистрираните и задържани фалшиви банкноти, циркулиращи в паричното обращение у нас, е най-висок от началото на 2010 г. През третото тримесечие на тази година задържаните неистински банкноти са 2896 броя.

Източник: Кореспондент на БТА в Перник Милен Миланов    
