От ГЕРБ обвиниха кмета на Варна в бездействие за незаконен строеж

"Една от сградите в местност Салтанат, до Делфинариума в Морската градина, е поредният случай на тоталното бездействие на кмета на Варна Благомир Коцев и неговата администрация", обяви пред журналисти общинският съветник от ГЕРБ архитект Стоян Петков.
Петков показа снимки от 2023 г., на които сградата е стара и порутена.
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"Освен че е частично съборена и вдигната наново, тя е и надстроена, което го разбрахме към края на 2025 г.", каза архитектът. Той допълни, че с колегите му многократно са отправяли искания към кмета да им предостави документация по този случай. Според Петков сградата е издигната без одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж.
Общинският съветник каза още, че според Общината е издадено предписание второто ниво на къщата да бъде съборено, но до момента това не е изпълнено.
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"Ако собственикът не го е направил доброволно, администрацията има възможност принудително да събори незаконен строеж и да запорира част от собствеността на инвеститора, за да може да си възстанови финансовата щета", посочи Петков.