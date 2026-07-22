Свят

Украйна заяви пред МОК: Връщането на руските спортисти помага единствено на Путин

Решението на олимпийския орган „напълно подкопава собственото му доверие“, заяви украинският министър на спорта Матвий Бидний.

22 юли 2026, 10:32
МОК
Източник: Нова Броудкастинг Груп
  • Украйна остро критикува решението на МОК да върне руските спортисти в международния спорт, като министърът на спорта Матвий Бидний заяви, че това помага единствено на Кремъл и подкопава доверието към олимпийската организация.
  • МОК твърди, че промяната не означава промяна в позицията му спрямо войната, а е резултат от премахването на причината за санкцията срещу Руския олимпийски комитет - включването на спортни организации от окупирани украински територии.
  • Европейски спортни министри също се противопоставиха на решението, предупреждавайки, че Русия използва спорта като инструмент за пропаганда и че връщането към нормални отношения може да легитимира агресията срещу Украйна.

Украинският спортен ръководител остро разкритикува Международния олимпийски комитет (МОК), че отново допуска руските спортисти в международното спортно семейство, докато Москва продължава войната си срещу Украйна.

Миналата седмица МОК обяви, че „временно е отменил отстраняването на Руския олимпийски комитет“, с което сложи край на забраната, въведена след пълномащабното нахлуване на Кремъл в Украйна през зимата на 2022 г. Решението отваря пътя за завръщането на руските спортисти на олимпийските форуми.

Украинският министър на спорта Матвий Бидний заяви в интервю, че МОК „на практика функционира като предпазен клапан за освобождаване на напрежението“ за Русия.

„Защо точно сега? Нямам отговор на този въпрос. Не мога да видя никаква причина за това“, каза Бидний, който в миналото е бил състезател по културизъм. „Подкопаването на колективния натиск, който международната общност изгражда срещу агресора… това не е особено достойна роля за тази организация“, допълни той.

Планът Русия да се върне на Олимпийските игри предизвиква отвращение в Украйна

МОК заяви, че промяната не представлява промяна в позицията му относно войната на Русия в Украйна, която организацията продължава да осъжда. Олимпийският орган обаче посочи, че забраната е била облекчена, след като Руският олимпийски комитет е премахнал от членството си регионални спортни организации от окупираните от Русия украински територии - причината, заради която беше наложена санкцията.

Бидний заяви, че МОК е попаднал в „примитивен правен капан“ и че Русия просто е преструктурирала своя олимпийски комитет, за да заобиколи забраната на МОК.

„Не вярваме, че МОК не разбира това“, каза той. „Това е умишлено решение да се игнорира реалността, което напълно подкопава собственото доверие към организацията“, обяснява Бидний.

Москва многократно е използвала международния спорт, за да запази присъствието си в западните институции въпреки по-широката дипломатическа изолация след началото на войната в Украйна. Това включваше влияние в света на шаха, международната фехтовка и лобиране за постепенното завръщане на руските спортисти в глобалните състезания.

Европейски министри на спорта също реагираха гневно на решението на МОК. Министрите от девет държави, Швеция, Естония, Нидерландия, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Финландия и Дания, призоваха Европейския съюз да намали финансирането за Олимпийските игри.

Естонският премиер Кристен Михал заяви пред POLITICO, че спортът и политиката не могат да бъдат разделени, тъй като „Русия продължава да използва спорта като инструмент на държавната пропаганда“.

Връщането на Русия в спорта поражда гняв в Украйна

„Не трябва да се преструваме, че спортът съществува във вакуум, отделен от бруталната война, която продължава“, каза той. „Връщането към обичайния ред на нещата би изпратило грешно послание: то би пренебрегнало страданията на украинския народ и би създало риск от нормализиране на руската агресия“, допълни Михал.

МОК все още не е взел решение дали руският флаг и националният химн ще бъдат разрешени на бъдещи олимпийски събития, включително на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Бидний обаче заяви, че решението на МОК вече е насърчило други спортни федерации, като Международната федерация по хандбал, да смекчат ограниченията си спрямо руските спортисти.

„Виждаме последствията от това решението на МОК. Нашата дипломатическа работа стана много по-трудна“, каза той. 

  • Международният олимпийски комитет - организацията, която управлява световния спортен форум

Международният олимпийски комитет (МОК) е най-висшата институция в олимпийското движение и организацията, която стои зад провеждането на едно от най-големите спортни събития в света - Олимпийските игри.

Създаден през 1894 г. в Париж по инициатива на френския аристократ и спортен деятел Пиер дьо Кубертен, МОК има за основна цел да възроди древната олимпийска традиция и да превърне спорта в средство за международно разбирателство и мир.

  • Каква е ролята на МОК?

Международният олимпийски комитет ръководи олимпийското движение и определя правилата, по които се провеждат летните и зимните Олимпийски игри. Сред основните му функции са:

  1. изборът на градовете домакини на Олимпийските игри;
  2. координацията между националните олимпийски комитети;
  3. признаването и надзора на международните спортни федерации;
  4. гарантирането на спазването на олимпийските принципи;
  5. развитието на олимпийските ценности - приятелство, уважение и стремеж към съвършенство.

МОК не организира самостоятелно всички спортни състезания, а работи в партньорство с националните олимпийски комитети и международните федерации по отделните спортове.

  • Седалище и структура

Централата на МОК се намира в Лозана, Швейцария, която често е наричана „олимпийската столица“. Организацията се управлява от президент и членове на МОК, избирани от самия комитет.

Президентът на МОК е най-високопоставеният представител на олимпийското движение. През годините тази позиция е заемана от личности като Пиер дьо Кубертен, Хуан Антонио Самаранч и други водещи фигури в международния спорт.

  • Изборът на олимпийски домакини

Една от най-важните задачи на МОК е изборът на градовете, които ще приемат Олимпийските игри. Кандидатурите се оценяват според множество критерии - спортна инфраструктура, транспорт, устойчивост, финансови възможности и обществена подкрепа.

След одобрение домакинът получава правото да организира най-големия спортен форум в света, който събира хиляди състезатели от почти всички държави.

  • Олимпийските ценности

МОК популяризира идеята, че спортът може да бъде инструмент за обединение между народите. Основните принципи на олимпийското движение са свързани с:

  1. честната игра;
  2. равенството между спортистите;
  3. борбата срещу дискриминацията;
  4. уважението между участниците.

Организацията стои и зад символите на Олимпиадата - олимпийските кръгове, олимпийския флаг и олимпийския девиз.

  • Критики и предизвикателства

През своята история МОК не е бил без критики. Организацията често е поставяна под внимание заради въпроси, свързани с разходите за домакинство на Олимпиадите, политическото влияние върху спорта, допинговите скандали и управлението на олимпийското движение.

Въпреки това МОК остава най-влиятелната спортна организация в света и ключов фактор за развитието на международния спорт.

Днес Международният олимпийски комитет продължава да определя бъдещето на Олимпийските игри и да управлява едно от най-големите глобални спортни движения.

Източник: POLITICO    
МОК Руски спортисти Война в Украйна Спорт и политика Санкции Пропаганда Олимпийски игри Критика Матвий Бидний Международен спорт
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