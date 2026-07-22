Севлиево под обсада: Мащабна акция на полиция и жандармерия срещу наркоразпространението

В рамките на операцията се извършват претърсвания на няколко адреса на територията на общината

З асилено полицейско присъствие има в Севлиево, където от ранните часове на деня се провежда мащабна специализирана операция срещу разпространението на наркотици и битовата престъпност.

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Акцията е разпоредена от директора на Областната дирекция на МВР – Габрово старши комисар Илиян Иванов. В нея участват служители на областната дирекция, Районното управление в Севлиево и екипи на жандармерията.

Претърсвания на адреси и първи задържани

В рамките на операцията се извършват претърсвания на няколко адреса на територията на общината. По първоначална информация при част от проверките вече са открити наркотични вещества, а има и първи задържани.

Полицията не изключва броят на арестуваните да се увеличи с напредването на действията.

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Източник: БГНЕС

Издирват и лица, обявени за общодържавно издирване

Освен срещу наркоразпространението, операцията е насочена и към противодействие на битовата престъпност. Униформените издирват лица, обявени за общодържавно издирване, както и извършват проверки по Закона за гражданската регистрация.

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Засилени проверки на пътя

Паралелно със специализираната операция се провежда и акция за пътна безопасност. Екипи на „Пътна полиция“ проверяват водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества, както и за управление без свидетелство за правоспособност.

От МВР посочват, че контролът е част от мерките за ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия и повишаване на безопасността по пътищата.

По информация на полицията специализираната операция в Севлиево ще продължи през целия ден, като се очаква след приключването ѝ да бъдат оповестени официалните резултати.