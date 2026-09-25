Представители на Международния валутен фонд идват на посещение у нас

М исия на Международния валутен фонд (МВФ), ръководена от Фабиан Борнхорст, ще посети София от 28 септември до 2 октомври. Това съобщи старшият регионален представител на Фонда за Централна, Източна и Югоизточна Европа Карлос Мулас Гранадос.

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По време на посещението представителите на МВФ ще проведат срещи с членове на правителството, представители на централната банка, частния сектор и други заинтересовани страни. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови развития в страната.

Посещението е част от регулярния ангажимент на МВФ за наблюдение и диалог с държавите членки. Редовната консултация по член IV от учредителния договор на Фонда за България се очаква да бъде проведена в началото на 2027 г.