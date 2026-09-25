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Шарън Стоун: „Да извървиш пътя от секс символ до жена с истинско влияние“

68-годишната звезда от „Първичен инстинкт“ Шарън Стоун развълнува Холивуд с изповед за преодоляването на етикета „секс символ“. На бляскава церемония в Бевърли Хилс тя и редица известни дами бяха отличени за своите каузи в защита на женските права

25 септември 2026, 13:00
Шарън Стоун: „Да извървиш пътя от секс символ до жена с истинско влияние“
Източник: БТА

З вездата от култовия трилър „Първичен инстинкт“ Шарън Стоун бе сред основните отличени личности на бляскавата годишна церемония Variety’s Power of Women в Бевърли Хилс. 68-годишната актриса, която бе отличена за хуманитарната си дейност и защитата на женските права, даде искрено интервю, в което засегна темата за израстването си извън клишето за „секс символ“, съобщава Page Six.

„Извървях целия този път - от това да бъда възприемана просто като секс символ до това да имам истински глас. И го направих, стъпила здраво на земята, въпреки че краката ме боляха от прекараните часове на 10-сантиметрови токчета върху бетонни подове“, сподели Стоун пред събралата се публика.

На червения килим тя изтъкна, че всяка жена притежава вродена сила, която се проявява дори в ежедневните избори у дома, отглеждането на деца и вземането на важни семейни решения: „Жените са тези, които вземат основните решения в света всеки ден. Изключително важно е да осъзнаем тази сила и да я използваме с състрадание, грижа и смисъл“.

Стоун бе отличена за дългогодишната си подкрепа към Американския съюз за граждански свободи (ACLU).

Освен Шарън Стоун, на събитието бяха отличени и други популярни дами от шоубизнеса, които използват платформата си за общественополезни каузи:

  • Дженифър Хъдсън (45 г.): Певицата и ТВ водеща бе отличена за своята фондация, подкрепяща хора в нужда. Тя омагьоса залата и с живо изпълнение на вечната класика „I Will Always Love You“. „Учиха ни да бъдем силни, но рядко ни казват, че имаме право да бъдем мощни. В правилните ръце силата може да промени света към по-добро - а какви по-добри ръце от тези на една жена?“, заяви Хъдсън.
  • Мелиса Маккарти (56 г.): Любимата комедийна актриса получи признание за подкрепата си към жертвите на домашно насилие през фондацията Joyful Heart. Тя бе представена от екранната си партньорка и близка приятелка от сериала „Момичетата Гилмор“ - Лорън Греъм.
  • Иса Рей (41 г.): Създателката на хитови сериали бе обявена за „Предприемач на годината“ и призова присъстващите да използват влиянието си за подкрепа на своите общности.
  • Пейдж ДеСорбо (33 г.): Риалити звездата бе отличена с награда за храброст за публичната си разказ за преживяно насилие в младежките си години, с което вдъхнови хиляди млади момичета.

Бляскавата вечер събра десетки популярни имена, сред които актрисата Селма Блеър (дошла с кучето си придружител), Джена Дюан и комедиантката Илиза Шлезингер, която влезе в ролята на водеща на събитието.

Шарън Стоун през годините
32 снимки
Шарън Стоун
Шарън Стоун
Шарън Стоун
Шарън Стоун

 

Източник: Page Six    
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