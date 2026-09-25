„Аз тебе ще те убия“: Мъж стреля по съсед пред детето му в София

С офийската районна прокуратура (СРП) привлече към наказателна отговорност 48-годишен мъж, който се е заканил с убийство на свой съсед и е стрелял по него с газов пистолет, съобщиха от прокуратурата.

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Според събраните до момента доказателства инцидентът е станал на 22 септември около 19:20 ч. пред блок в столичния квартал „Овча купел“.

Как се е стигнало до стрелбата

Разследването показва, че между двамата мъже е възникнал спор. По време на конфликта обвиняемият заявил на съседа си: „Аз тебе ще те убия“.

След това насочил газов пистолет към него и произвел два изстрела. При единия от тях пострадалият е бил прострелян във врата.

На мястото е било и 7-годишното дете на пострадалия, което е станало свидетел на случилото се.

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Обвиняемият е задържан

48-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан, но е реабилитиран.

Прокуратурата е внесла в съда искане за определяне на постоянна мярка „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.

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Друг случай със стрелба с газов пистолет

Случаят идва дни след друг инцидент със стрелба с газов пистолет.

На 15 септември полицаи задържаха 50-годишен мъж в Ямбол за стрелба в центъра на града. По данни на полицията той е бил във видимо нетрезво състояние, викал е и е произвел няколко изстрела във въздуха.