Пожар избухна на ферибот край Миконос

П ожар избухна на палубата на автомобилен ферибот край гръцкия остров Миконос в петък. Всички 29 души на борда са били успешно евакуирани, съобщи гръцката брегова охрана, цитирана от Reuters.
Μύκονος: Από το γκαράζ ξεκίνησε η φωτιά στο οχηματαγωγό πλοίο με τους 29 επιβαίνοντες - Μεταφέρει 166 φορτηγά - Ελεύθερος Τύπος #eleftherostypos https://t.co/XhID84JHrq— Ελεύθερος Τύπος (@etyposgr) September 25, 2026
На ферибота са се намирали 28 членове на екипажа и един пътник. В спасителната операция са участвали най-малко пет плавателни съда на бреговата охрана и два бързоходни противопожарни катера.
Представител на компанията собственик на ферибота, Blue Star Ferries, е потвърдил, че няма пострадали. Екипажът е останал на борда и е предприел действия за потушаване на пожара.
В местни медии са разпространени непотвърдени кадри, на които се вижда стълб дим, издигащ се от плавателния съд в морето.
Fire breaks out on the deck of the Greek-flagged Ro-Ro vessel BLUE CARRIER 2, north of Mykonos. There are 29 people on board, 28 crew members and 1 passenger. All are reportedly well.— Daphne Tolis (@daphnetoli) September 25, 2026
A firefighting operation is underway, with Coast Guard and Fire Service vessels responding. pic.twitter.com/JRdDOfoXzD
Към момента не са съобщени подробности за причината за избухването на пожара. Гръцките власти продължават работа по случая.