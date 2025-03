„Uber, но за дрога“ - осъдиха българка, ръководила наркомрежа в Холивуд

Ф едерален съд в Лос Анджелис осъди 36-годишната българка Мирела Тодорова за ръководене на мащабен бизнес за доставка на наркотици, причинил множество свръхдози. Описвана като „Uber, но за дрога“, нейната организация разпространявала фентанил, метамфетамин, кокаин и екстази, въпреки предупрежденията за смъртоносните последици. Законът предвижда да ѝ бъде наложена присъда минимум 20 години затвор.

Във вторник българката, живееща в Холивуд, беше осъдена за ръководене на доходоносен бизнес за доставка на наркотици от апартамента ѝ. Съдебните заседатели я признаха за виновна за доставката на фентанил, който е причинил множество свръхдози през 2020 и 2021 г., пише Los Angeles Times .

36-годишната Мирела Тодорова се изправи пред съда от миналия месец, обвинена в ръководене на операция, която прокурорите описват като „Uber, но за наркотици“. Тя е осъдена по девет обвинения, включително три обвинения за разпространение на наркотици, които са причинили „сериозни телесни повреди“ при три свръхдози без летален изход.

След като по-рано във вторник федералният съдия нареди да бъде отстранена от съдебната зала в центъра на Лос Анджелис заради нарушаване на реда, докато обвинението обясняваше заключителните аргументи, Тодорова остана безизразна, докато съдебните заседатели обявяваха единодушната си присъда, без да показва никакви емоции.

Тримата, преживели свръхдоза, са дали показания по време на процеса. Двама от тях, заедно с няколко недоволни клиенти, многократно предупреждавали Тодорова през 2020 г. и 2021 г., че тя продава мръсни наркотици, според текстови съобщения, получени от Администрацията за борба с наркотиците.

Но отново и отново тя пренебрегваше техните опасения, за да запази печалбите си, казва бившият ѝ дилър Катър Сей по време на процеса.

„С това не съм била съгласна“ каза Сей, която очаква присъда, след като се призна за виновна в притежание на наркотици с намерение за разпространение. „Хората се разболяват. Хората страдат.“, предупреждавала тя.

В допълнение към обвиненията за разпространение на фентанил, за които се предвижда задължителна минимална присъда от 20 години затвор, Тодорова е призната за виновна за продажба на метамфетамин, кокаин и екстази, участие в заговор и даване на неверни показания пред властите. Произнасянето на присъдата е насрочено за 12 септември.

Прокуратурата на САЩ отказва да коментира присъдата.

Адвокатът на Тодорова заяви, че ще коментира изхода на процеса, но не даде незабавно изявление, съобщават местни медии.

Властите съобщиха, че за първи път са били предупредени за дейността на Тодорова през 2020 г., когато жителят на Бевърли Хилс Рей Масколо е намерен мъртъв, както се твърди, след като е купил оксикодонови хапчета с фентанил от един от дилърите на Тодорова.

Въпреки че миналия месец прокурорите стесниха обхвата на обвинителния акт срещу Тодорова, за да изключат някои „излишни факти и фактически грешки“, свързани със смъртта на Масколо, майка му Киара Масколо продължава да присъства на съдебния процес, за да почете сина си.

