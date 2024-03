Любима детска писателка е обвинена, че е отровила съпруга си с фентанил

А мериканка от щата Юта, САЩ, е обвинена в опит за убийство и че е отровила съпруга си през 2022 г., след което е написала детска книга за скръбта, съобщи Асошиейтед прес.

Коури Ричинс, на 33 г., първоначално бе обвинена, че е убила съпруга си Ерик Ричинс със смъртоносна доза фентанил в дома им в малко планинско градче край Парк сити през март 2022 г. В понеделник срещу нея бяха внесени нови обвинения. Прокуратурата смята, че това не е бил първият й опит да отнеме живота на съпруга си.

