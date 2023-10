Синовете на Ел Чапо забраняват производството и продажбата на фентанил

В лиятелна фракция на наркокартела "Синалоа", ръководена от синовете на бившия мексикански наркобарон Хоакин Гусман, известен с прякора Ел Чапо, забранява производството и продажбата на фентанил в северния щат Синалоа в Мексико, предаде Ройтерс.

