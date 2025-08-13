Свят

Хакнаха лични данни на хиляди туристи в Италия

Групата е предложила около 70 000 лични документа за продажба онлайн

13 август 2025, 15:19
Хакнаха лични данни на хиляди туристи в Италия
Източник: AP/БТА

Х акерска група се е сдобила с личните данни на десетки хиляди гости на италиански хотели, събрани от документи за самоличност, изисквани при настаняване, предаде ДПА.

Групата, наречена "Мидокс" (Mydocs), е предложила около 70 000 лични документа за продажба онлайн през последните дни, съобщи днес италианската полиция. Пробивът в сигурността е засегнал луксозни хотели в градове като Венеция и Триест, както и на остров Капри.

Проруска хакерска група прекъсна достъпа до уебсайтовете на летища в Милано

Според полицията хакерите са получили незаконен достъп от юни до системите за резервации на различни хотели. Това им е позволило да се сдобият със сканирани във висока резолюция паспорти, лични карти и други документи на туристи и пътуващи по бизнес.

Италианската държавна агенция за дигитални въпроси (AgID) съобщи,  че документите вече се продават на черно в пикселизиран вид, като цените варират от 800 до 10 000 евро.

Арестувани българи при мащабна операция срещу киберпрестъпници

Според "Кориере дел Венето" един от засегнатите хотели е четиризвездният "Ка' дей Конти" във Венеция, от който са били откраднати 38 000 документа.

В Италия гостите трябва да представят документ за самоличност при настаняване в хотела, който обикновено се копира на рецепцията. Много хотели вече използват компютърни системи, за да дигитализират този процес.

Източник: БТА, Галя Горнишка    
хакери Италия
Последвайте ни
Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

Самолет, пътуващ от София, не беше допуснат да влезе в Чехия, изтребители го ескортираха

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Какви са обществените нагласи за еврото в България

Какви са обществените нагласи за еврото в България

Двама починаха, 14 души са в болница след ядене на заразени сандвичи

Двама починаха, 14 души са в болница след ядене на заразени сандвичи

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Признаци на дехидратация при кучетата

Признаци на дехидратация при кучетата

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 4 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>MGK: Може да съм извънземен, майка ми беше похитена</p>

Machine Gun Kelly: Може да съм извънземен

Свят Преди 38 минути

Рапърът се появи в предаването Watch What Happens Live with Andy Cohen

Съкровището от Тополовград ще е изложено в София за два месеца

Съкровището от Тополовград ще е изложено в София за два месеца

Любопитно Преди 52 минути

Изложбата „Блясъкът на елинистическото злато - повелителят на Сакар“ беше открита в Националния археологически музей в София

Щастлива развръзка: Спасиха ранен турист в Рила

Щастлива развръзка: Спасиха ранен турист в Рила

България Преди 1 час

Оказана му е помощ за наранявания и е настанен в болнично заведение в Благоевград

Джорджина Родригес: От продавачка в Gucci до годеница на Кристиано Роналдо

Джорджина Родригес: От продавачка в Gucci до годеница на Кристиано Роналдо

Любопитно Преди 1 час

Докато е работила в магазин на Gucci, Джорджина се е запознала с Кристиано Роналдо

Блондинката: Вечен символ на сексапил и опасност

Блондинката: Вечен символ на сексапил и опасност

Любопитно Преди 1 час

От блондинките на Хичкок, до Мерилин Монро и Сидни Суини - русото винаги е на мода

"България днес и утре": Национален фонд ще налага единен бранд на страната в чужбина

"България днес и утре": Национален фонд ще налага единен бранд на страната в чужбина

България Преди 1 час

Издръжката ще е чрез държавния бюджет, както и от публично-частни партньорства, спонсорства, дарения и европейски фондове

Топ 5 на най-злопаметните зодии, които никога не прощават

Топ 5 на най-злопаметните зодии, които никога не прощават

Любопитно Преди 1 час

От Лъв до Скорпион – вижте кои зодии пазят обидите като съкровище и никога не ги забравят

Застреляха с ловна пушка куче в Кюстендилско

Застреляха с ловна пушка куче в Кюстендилско

България Преди 1 час

Прокуратурата е уведомена за случая

Шофьор загина в катастрофа в Хасковско

Шофьор загина в катастрофа в Хасковско

България Преди 1 час

Инцидентът е станал между свиленградското село Сива река и любимецкото Малко градище

Сачева предлага родители на малки ученици да работят онлайн през лятната ваканция

Сачева предлага родители на малки ученици да работят онлайн през лятната ваканция

България Преди 2 часа

Председателят на социалната комисия уточнява, че ще внесе в НС промените в първите дни на септември

Арестуваха мъж, ударил полицай в Шуменско

Арестуваха мъж, ударил полицай в Шуменско

България Преди 2 часа

Той оказал съпротива при проверка

50-сантиметрово ребро от динозавър е намерено край Трън

50-сантиметрово ребро от динозавър е намерено край Трън

Любопитно Преди 2 часа

Част от фосилната кост беше извадена от вместващата скала с помощта на предпазен гипсов калъп

Доналд Тръмп и Барак Обама

Тръмп скри портрета на Обама на забранено стълбище в Белия дом

България Преди 2 часа

Бившият президент наруши дългогодишна традиция, премествайки картината на своя предшественик далеч от погледа на посетителите

Побоят над 11-годишното момиче от Кула – защото последвало профил в социална мрежа

Побоят над 11-годишното момиче от Кула – защото последвало профил в социална мрежа

България Преди 2 часа

Отдел „Закрила на детето“ се зае със случая

Mинистър Бачев: Кабинетът отпусна 34 млн. лв. за държавните културни институти

Mинистър Бачев: Кабинетът отпусна 34 млн. лв. за държавните културни институти

България Преди 2 часа

„Това не са просто цифри, а допълнителни възможности за турнета, нови представления, нови концерти и достигане до по-голяма публика"

Повдигнаха обвиние на мъж, пребил и заключил жената, с която живее

Повдигнаха обвиние на мъж, пребил и заключил жената, с която живее

България Преди 2 часа

Задържан е за срок до 72 часа

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Кралски потайности: Това, което прикрива Кейт Мидълтън

Edna.bg

Култов участник от „Игри на волята“ с неузнаваема нова визия (СНИМКИ)

Edna.bg

Станимир Стоилов постави високи цели и призна: Искаме 25 млн. евро за наш футболист

Gong.bg

Нова порция вълнуващи мачове на живо в Gong.bg

Gong.bg

Предложение: Родителите на малки ученици да работят онлайн през лятната ваканция

Nova.bg

Преди срещата с Путин: Тръмп ще разговаря със Зеленски и европейските лидери

Nova.bg