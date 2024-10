Китай води “химическа война” срещу САЩ: Хиляди семействата са опустошени от фентанил

М айката на жена, загубила живота си от фентанил, заяви, че Съединените щати са подложени на химическа атака, докато тя и други семейства на жертви призовават за санкции срещу Китай заради ролята му в кризата с наркотика, пише пред Newsweek.

Андреа Томас, чиято дъщеря Ашли Ромеро почина през 2018 г. от предозиране със синтетичния опиоид, иска от Търговския представител на САЩ (USTR) да разследва ролята на Китай в производството на фентанил. Групата, за чието създаване тя помага, Facing Fentanyl, и нейните адвокати твърдят, че бездействието на китайското правителство за спиране на производството на наркотика е струвало на САЩ трилиони долари, както и хиляди човешки животи всяка година.

Хиляди американски семейства са засегнати от фентанил

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) твърдят, че синтетичните опиоиди като фентанила са причина за 70% от смъртните случаи от свръхдоза в САЩ и този брой се увеличава. През 2022 г. тези свръхдози - приблизително 74 000 - са били 25 пъти повече, отколкото през 2010 г.

Сред най-големите проблеми с фентанила е, че фаталната доза е малка и може да бъде приета с други вещества. Тя не е нещо, което човек може да види, вкуси или помирише. Не всеки засегнат се бори със злоупотреба с наркотици, като сред починалите след случайно поглъщане на наркотика има и деца.

За 32-годишната Ашли, която приема половин хапче, дадено ѝ от партньора ѝ, нито тя, нито той са знаели, че има фентанил. То приличало на лекарство, което тя е приемала и преди.

„Последствията не бяха само за моето семейство. Човекът, който ѝ е дал това хапче и който много я е обичал, отне собствения си живот на следващия ден“, казва Томас.

