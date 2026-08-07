България

Шокиращо видео с насилие над дете разтърси Радомир, полицията започна проверка

На кадрите се вижда как момче нанася удари на друго дете и прави опит да свали панталона му

Василена Василева Василена Василева

Обновена на 7 август 2026, 17:00 / 7 август 2026, 12:53
Шокиращо видео с насилие над дете разтърси Радомир, полицията започна проверка
Източник: iStock Photos/Getty Images

П олицията в Перник започна проверка след разпространен в социалните мрежи видеозапис, който показва насилие над непълнолетно момче в Радомир. От Областната дирекция на МВР потвърдиха за кореспондента на БТА Милен Миланов, че са се самосезирали по случая.

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Видеото се появи в интернет пространството в петък сутринта. На кадрите се вижда как момче нанася удари на друго дете и прави опит да свали панталона му. Случващото се е заснето от трети човек, а преди физическата агресия към пострадалия се чуват и обидни реплики.

Случаят получи допълнителен отзвук, след като записът беше публикуван във Facebook от друго момче, което от своя страна отправя закани за саморазправа с нападателя от видеото.

Днес под ръководството и надзора на Районна прокуратура-Перник са започнали действия по разследване с бързо производство по повод публикувания в социалната мрежа видеоклип.

Според събраните доказателства за период от неустановена дата до 04.08.2026 г. в Радомир, област Перник, малолетно момче е било принудено да извърши нещо против волята му, като спрямо него е било упражнено физическо насилие - нанасяне на побой. Пострадалото дете е установено, то е на 12 години, съобщават от прокуратурата.

Продължава извършването на неотложни процесуално-следствени действия с пострадалото момче в присъствие на майка му като негов законен представител.

Предстои извършване на медицински преглед и назначаване на съдебномедицинска експертиза, както и разпити на свидетели и приобщаване на видеоклип към материалите по делото.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура-Перник, Териториално отделение-Радомир.

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Кметът на Радомир Кирил Стоев съобщи пред БТА, че е научил за случилото се от социалните мрежи и свиква спешна среща на институциите. В нея ще участват представители на полицията, отдел „Закрила на детето“, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, образователните институции и други компетентни органи.

Целта е да бъдат изяснени всички обстоятелства около насилието, както и да се набележат конкретни последващи мерки.

„Изчакахме полицията да установи извършителите. Доколкото знам, вече имат някаква информация, но до мен все още нищо не е стигнало“, заяви Стоев.

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Кметът подчерта, че особено тревожни са не само проявите на насилие, но и заснемането и разпространението им онлайн, което може да предизвика нова агресия.

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„Ние, като деца, също сме се сдърпвали, но заснемането на подобни клипове и разпространението им в социалните мрежи, което може да доведе до последваща агресия, е недопустимо“, коментира той.

Стоев заяви още, че местната власт няма да остане безучастна.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Перник Милен Миланов    
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