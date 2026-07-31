Свят

Шаная Туейн с разтърсващо разкритие: Бях жертва на брутално насилие в детството си

Кънтри звездата споделя за кошмара на своето израстване, физическото малтретиране от страна на родителите си и дълбоките белези от миналото, които продължават да я съпътстват, докато днес намира спокойствие в личния си живот и брака си

Стела Христова Стела Христова

31 юли 2026, 12:23
Шаная Туейн с разтърсващо разкритие: Бях жертва на брутално насилие в детството си
Източник: Getty

К ънтри иконата Шаная Туейн разкри мъчителни подробности за своето детство, описвайки го като живот в „изключително насилнически“ дом, където тя и сестрите ѝ редовно са ставали обект на физическо малтретиране от страна на родителите си.

60-годишната изпълнителка на хита „Man! I Feel Like a Woman!“ сподели в скорошно си интервю за подкаста „Wild Card with Rachel Martin“ по NPR, че тя и сестрите ѝ – Джил и Кари Ан – постоянно са били свидетели на брутални скандали между майка им Шарън и доведения им баща Джери Туейн в дома им в Онтарио, Канада.

Попитана дали насилието се е разпростирало и върху децата, носителката на „Грами“ отговори утвърдително:

„Ако се окажех на грешното място в грешното време – определено. И двамата ми родители бяха доста груби физически. Не просто ни удряха, а понякога буквално ни ритаха.“

Певицата, родена с името Айлийн Едуардс, допълни, че родителите ѝ са нанасяли най-тежките щети един на друг:

„Беше изключително жестоко. Майка ми губеше кичури коса, лицето ѝ често беше в синини... Къщата ни буквално се тресеше. Описанието е като страшна, силна гръмотевична буря.“

По думите на Туейн, майка ѝ многократно е правила опити да избяга с децата, но безуспешно: „Тя си тръгваше, ние си тръгвахме с нея, но той винаги ни намираше или тя се предаваше и се връщаше. Беше омагьосан кръг.“

Биологичният баща на певицата, Кларънс Едуардс, се развежда с майка ѝ, когато Шаная е едва на 2 години. По-късно Шарън се омъжва за Джери Туейн, който осиновява момичетата. Трагедията в семейството се задълбочава, когато през 1987 г., тъкмо в началото на музикалната кариера на Шаная, Шарън и Джери загиват в тежка челна катастрофа.

Това не е първият път, в който звездата говори за кошмарното си минало. В мемоарите си от 2011 г. „From This Moment On“ тя описва как веднъж е ударила доведения си баща със стол, за да защити майка си, след което той я е ударил в челюстта. През 2018 г. в интервю за The Guardian певицата разкри и че е била жертва на сексуално насилие от негова страна, когато е била на 10 години.

Въпреки сенките от миналото, днес Шаная Туейн гледа напред. Наред с тежките спомени, певицата сподели и позитивни новини от личния си живот, разкривайки пред списание People, че откритата комуникация е ключът към нейния стабилен и щастлив 15-годишен брак с Фредерик Тиебо.

Редактор: Стела Христова
Източник: pagesix.com    
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