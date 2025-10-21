Прекъснаха заседанието за момчето, задържано за намушкване на връстник в мол

"Моля те, помогни ми… аз умирам“ - последните думи на Мартин, загинал при гонка

П рекъснаха съдебното заседание, на което се решава дали 15-годишният обвиняем, който е за държан за намушканото момче в столичен търговски център, да остане за постоянно в ареста, съобщиха от пресцентъра на Софийския градски съд (СГС).

На обвиняемия му прилоша в съда. Магистратите прецениха, че момчето трябва да бъде прегледано от лекар и беше извикана линейка, която го откара в "Пирогов". По-късно стана ясно, че заподозреният е оставен за лечение там.

"Снощи се видяхме с момчето, каза че съжалява", заяви пред журналисти служебният адвокат Николай Манчев, защитник на подсъдимия.

Контактът с детето е труден, трудно е да контактува, да говори и да дава изявления, обясни адвокатът. Това е физиологичен проблем, чакат се специалисти, които ще окажат съдействие, уточни Манчев.

Налага се задържаното за инцидента момче да бъде подпомогнато от специалист - логопед, за да продължи участието си в съдебния процес. Заседанието се проведе при закрити врата. На гледането на мярката за неотклонение присъства и бащата на подсъдимия.

Припомняме, че на 19 октомври момче на 15 години беше намушкано в столичен търговски център. То бе транспортирано до болница "Н.И.Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало, въпреки усилията на лекарите.