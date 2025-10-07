Джартов: Ситуацията в страната е спокойна, няма затворени пътища

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

П рез нощта беше спокойно. Имаше превалявания, но не такива, които да създадат проблеми. Това заяви пред БНР главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

"Имаме три сигнала от това денонощие за паднали дървета. Сигналите се обработват. Ситуацията е спокойна. Към момента няма нещо, което да буди притеснение", успокои той.

По думите му 51 населени места са без ток. Екипите работят за отстраняване на повредите в електропреносната мрежа.

Комисар Джартов обяви, че към момента няма информация за затворени пътища.

С цел да не се допуснат допълнително инциденти и да пострадат хора, след 15.00 часа вчера беше преустановен достъпът към "Елените", напомни той и уточни, че днес отново ще се оцени обстановката и ще се продължи с дейностите по разчистване.

Според него хората стават все по-склонни да изпълняват указанията на компетентните институции.

"Важно е да се преценява на база каква е ситуацията към момента и каква е прогнозата, за да може тези решения да водят до повишаване на тяхната безопасност", изтъкна главният комисар.

По думите му местните власти са все по-добре подготвени.

"Непрекъснато обаче трябва да се адаптираме - и плановете, и поведението", подчерта главен комисар Джартов.

Извънредни мерки в "Елените" заради очакваните валежи

Вчера системата за ранно предупреждение е задействана с превантивна цел, посочи той и изброи: "Имаме от областния управител на Бургас, областния управител на обл. Добрич, кметовете на Царево, Каварна, Вълчидол".

"Нормално е при тези валежи да има повишаване на речните нива", подчерта още директорът на пожарната.

"Към момента нямаме информация за опасно повишаване на тези нива", отбеляза той.