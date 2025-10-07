България

Джартов: Ситуацията в страната е спокойна, няма затворени пътища

Според него хората стават все по-склонни да изпълняват указанията на компетентните институции

7 октомври 2025, 08:19
Неучебен ден в община Царево заради проливния дъжд

Неучебен ден в община Царево заради проливния дъжд
Младите медици отново излизат на протест

Младите медици отново излизат на протест
Гледат окончателно мярката на двамата от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

Гледат окончателно мярката на двамата от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Съдийската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

Съдийската колегия на ВСС се събира на редовно заседание
Времето във вторник: Червен код за обилни валежи и силен вятър в 8 области у нас

Времето във вторник: Червен код за обилни валежи и силен вятър в 8 области у нас
Макрон поиска от Лекорню да представи

Макрон поиска от Лекорню да представи "план за стабилност", даде му срок
Отрицателна е пробата на пилота, предизвикал инцидента с жертви и ранени във Варна

Отрицателна е пробата на пилота, предизвикал инцидента с жертви и ранени във Варна
50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

П рез нощта беше спокойно. Имаше превалявания, но не такива, които да създадат проблеми. Това заяви пред БНР главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". 

"Имаме три сигнала от това денонощие за паднали дървета. Сигналите се обработват. Ситуацията е спокойна. Към момента няма нещо, което да буди притеснение", успокои той. 

Времето във вторник: Червен код за обилни валежи и силен вятър в 8 области у нас

По думите му 51 населени места са без ток. Екипите работят за отстраняване на повредите в електропреносната мрежа. 

Комисар Джартов обяви, че към момента няма информация за затворени пътища.

С цел да не се допуснат допълнително инциденти и да пострадат хора, след 15.00 часа вчера беше преустановен достъпът към "Елените", напомни той и уточни, че днес отново ще се оцени обстановката и ще се продължи с дейностите по разчистване. 

Според него хората стават все по-склонни да изпълняват указанията на компетентните институции.

"Важно е да се преценява на база каква е ситуацията към момента и каква е прогнозата, за да може тези решения да водят до повишаване на тяхната безопасност", изтъкна главният комисар.

По думите му местните власти са все по-добре подготвени.

"Непрекъснато обаче трябва да се адаптираме - и плановете, и поведението", подчерта главен комисар Джартов. 

Извънредни мерки в "Елените" заради очакваните валежи

Вчера системата за ранно предупреждение е задействана с превантивна цел, посочи той и изброи: "Имаме от областния управител на Бургас, областния управител на обл. Добрич, кметовете на Царево, Каварна, Вълчидол".

"Нормално е при тези валежи да има повишаване на речните нива", подчерта още директорът на пожарната.

"Към момента нямаме информация за опасно повишаване на тези нива", отбеляза той. 

Източник: БНР    
Джартов лошо време Елените валежи
Последвайте ни
Джартов: Ситуацията в страната е спокойна, няма затворени пътища

Джартов: Ситуацията в страната е спокойна, няма затворени пътища

България пред криза, която тихо расте: Всяко трето дете у нас е с наднормено тегло

България пред криза, която тихо расте: Всяко трето дете у нас е с наднормено тегло

Времето във вторник: Червен код за обилни валежи и силен вятър в 8 области у нас

Времето във вторник: Червен код за обилни валежи и силен вятър в 8 области у нас

Мощни експлозии в Харков: Русия нанесе 25 удара с дронове

Мощни експлозии в Харков: Русия нанесе 25 удара с дронове "Шахед"

Пенсиите в Бургас и Перник догонват тези в София

Пенсиите в Бургас и Перник догонват тези в София

pariteni.bg
Последното голямо предизвикателство за масовото навлизане на EV остава нерешено

Последното голямо предизвикателство за масовото навлизане на EV остава нерешено

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 2 дни
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 2 дни
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 2 дни
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 2 дни

Виц на деня

След първия месец от брака: – Скъпи, защо мълчиш? – Пестя аргументи за следващия скандал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кои са 7-те войни, които Тръмп разреши и има ли шанс за Нобелова награда?&nbsp;</p>

Кои са седемте войни, които Доналд Тръмп твърди, че разреши и има ли шанс за Нобелова награда за мир?

Свят Преди 11 минути

Тръмп практически се самономинира за Нобеловата награда за мир, заявявайки, че е „сложил край на седем безкрайни войни“. Някои от тях не са се водили, когато той твърди, че ги е прекратил

<p>Най-кървавият ден в историята на Израел бележи&nbsp;втората си годишнина</p>

На фона на преговорите в Египет: Израел отбелязва втората годишнина от най-кървавия ден в историята си

Свят Преди 1 час

Атаката беше извършена през 2023 г. в последния ден от осемдневния празник, навръх шабат

Бургас и Перник догонват София по високи пенсии

Бургас и Перник догонват София по високи пенсии

Пари Преди 2 часа

7 човека взимат над тавана, определен по закон, който е 3400 лева

ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко

ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко

Технологии Преди 3 часа

OpenAI обяви интеграция с няколко популярни платформи

<p>Путин и Нетаняху разговаряха, какво&nbsp;обсъдиха</p>

Ключов разговор: Путин и Нетаняху обсъдиха Газа, Иран и Сирия

Свят Преди 10 часа

Страните обмениха мнения относно ситуацията около ядрената програма на Иран и ситуацията в Сирия

Руска атака засегна родилен дом в Украйна

Руска атака засегна родилен дом в Украйна

Свят Преди 10 часа

Киев взима на прицел най-вече руската енергийна инфраструктура

Депутати атакуват Фон дер Лайен - председателката на ЕК води "Европа към нищото"

Депутати атакуват Фон дер Лайен - председателката на ЕК води "Европа към нищото"

Свят Преди 11 часа

Никола Прокачини осъди предполагаемата ѝ "солидарност с Русия на Путин"

<p>Калас: ЕС иска ключова роля в мирния план на Тръмп за Газа</p>

Кая Калас: ЕС иска да бъде част от международния преходен комитет за Газа

Свят Преди 11 часа

Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" започнаха непреки преговори в Египет по мирния план

Тръмп поздрави първата жена премиер на Япония

Тръмп поздрави първата жена премиер на Япония

Свят Преди 11 часа

Това е страхотна новина за невероятния народ на Япония

Автомобилни състезатели: Асфалтът в отсечката, където кола се вряза в публиката във Варна, не е имал добро сцепление

Автомобилни състезатели: Асфалтът в отсечката, където кола се вряза в публиката във Варна, не е имал добро сцепление

България Преди 11 часа

Един човек загина, а осем други бяха ранени, след като състезателен автомобил излетя от трасето и се вряза в зрители, застанали в опасна зона на завой

Грета Тунберг обвини Израел в геноцид след експулсирането си

Грета Тунберг обвини Израел в геноцид след експулсирането си

Свят Преди 12 часа

По време на речта си тя призова правителствата да предприемат действия, за да спрат Израел

Висшият адвокатски съвет призова ВСС да реши спора с и.д. главен прокурор и председател на ВАС

Висшият адвокатски съвет призова ВСС да реши спора с и.д. главен прокурор и председател на ВАС

България Преди 12 часа

Поводът - скандала между Борислав Сарафов и Галина Захарова

<p>&quot;Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия&quot;</p>

Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия

Свят Преди 12 часа

Тя предупреди, че Европа е заплашена от изток, предизвикана е отвътре, а за Глобалния Юг следи отблизо стъпките, които Европа предприема

Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Свят Преди 13 часа

Наградата е за „откритията им в областта на периферната имунна толерантност“, обяви Нобеловият комитет

Съдия е убит с огнестрелно оръжие в съд в Тирана

Съдия е убит с огнестрелно оръжие в съд в Тирана

Свят Преди 13 часа

Полицията е успяла да залови извършителя и да изземе оръжието му

<p>Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен (СНИМКА)</p>

Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен

България Преди 14 часа

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg
1

Ккво да правим при наводнение

sinoptik.bg

Празник е! Имен ден имат хората с хубавото име...

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 октомври, вторник

Edna.bg

Георги Иванов: Трябва ли да се откажем от собственото си бъдеще, оправданията на клубовете са много удобни

Gong.bg

Очаква се решение по казуса с треньорския пост в Добруджа

Gong.bg

Червен код за опасни валежи в осем области у нас

Nova.bg

Кои са новите вирусни заплахи по света

Nova.bg