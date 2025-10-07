България

Времето във вторник: Червен код за обилни валежи и силен вятър в 8 области у нас

Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София – около 8°, максималните - между 10° и 15°, за София – около 10°

Обновена преди 30 минути / 7 октомври 2025, 06:30
Младите медици отново излизат на протест

Младите медици отново излизат на протест
Гледат окончателно мярката на двамата от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

Гледат окончателно мярката на двамата от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Съдийската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

Съдийската колегия на ВСС се събира на редовно заседание
Макрон поиска от Лекорню да представи

Макрон поиска от Лекорню да представи "план за стабилност", даде му срок
Отрицателна е пробата на пилота, предизвикал инцидента с жертви и ранени във Варна

Отрицателна е пробата на пилота, предизвикал инцидента с жертви и ранени във Варна
50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна
Потребителската кошница - без промяна и през изминалата седмица

Потребителската кошница - без промяна и през изминалата седмица
Опасно време във вторник! Червен код за обилни дъждове в осем области на България

Опасно време във вторник! Червен код за обилни дъждове в осем области на България

В ъв вторник в югозападните и южните централни части от страната валежите ще отслабнат, но с прекъсване все още на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, а в североизточните райони – от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София – около 8°, максималните - между 10° и 15°, за София – около 10°. 

НИМХ издава предупреждение за значителни валежи от дъжд. В 5 области предупреждението е от първа степен (жълт код), в 10 области от страната - от втора степен (оранжев код), а в 8 области в Източна България - от трета степен (червен код).

  • Планините

В планините ще бъде облачно. В масивите на Югозападна България с прекъсване ще вали дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина - сняг. По-значителни и продължителни ще бъдат валежите по Стара планина и Странджа. Ще духа силен вятър от север-северозапад, а по най-високите части – от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.

  • Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно с продължителни и значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а по Северното Черноморие – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. Температурата на морската вода е от 18°-19° по Северното Черноморие до 20°-21° по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. 

  • Сряда и четвъртък

В сряда ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, в североизточните райони - от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 5° и 10°.

През нощта срещу четвъртък вятърът от северозапад временно ще се усили. Валежите ще спрат, най-късно в крайните североизточни и югоизточни райони. През деня над източната половина от страната облачността ще остане значителна и на места там отново ще има превалявания, но вече по-слаби. В западната половина вероятността за валежи е малка, облачността ще се разкъсва и временно ще намалява. Дневните температури ще се повишават.

Източник: НИМХ/БАН    
Прогноза за времето Валежи Температури Вятър Облачност
Последвайте ни
Времето във вторник: Червен код за обилни валежи и силен вятър в 8 области у нас

Времето във вторник: Червен код за обилни валежи и силен вятър в 8 области у нас

Мощни експлозии в Харков: Русия нанесе 25 удара с дронове

Мощни експлозии в Харков: Русия нанесе 25 удара с дронове "Шахед"

Бургас и Перник догонват София по високи пенсии

Бургас и Перник догонват София по високи пенсии

Емоционална стабилност: Ето как е възможно да я постигнем

Емоционална стабилност: Ето как е възможно да я постигнем

Пенсиите в Бургас и Перник догонват тези в София

Пенсиите в Бургас и Перник догонват тези в София

pariteni.bg
Най-сладките породи котки в света

Най-сладките породи котки в света

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 2 дни
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 2 дни
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 2 дни

Виц на деня

След първия месец от брака: – Скъпи, защо мълчиш? – Пестя аргументи за следващия скандал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Не са само пеперуди в стомаха: Учени откриха как се усеща любовта в тялото

Не са само пеперуди в стомаха: Учени откриха как се усеща любовта в тялото

Любопитно Преди 48 минути

Финландски учени са идентифицирали различните му видове и точните части на тялото, където се проявява

ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко

ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко

Технологии Преди 1 час

OpenAI обяви интеграция с няколко популярни платформи

Депутати атакуват Фон дер Лайен - председателката на ЕК води "Европа към нищото"

Депутати атакуват Фон дер Лайен - председателката на ЕК води "Европа към нищото"

Свят Преди 9 часа

Никола Прокачини осъди предполагаемата ѝ "солидарност с Русия на Путин"

<p>Калас: ЕС иска ключова роля в мирния план на Тръмп за Газа</p>

Кая Калас: ЕС иска да бъде част от международния преходен комитет за Газа

Свят Преди 10 часа

Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" започнаха непреки преговори в Египет по мирния план

Тръмп поздрави първата жена премиер на Япония

Тръмп поздрави първата жена премиер на Япония

Свят Преди 10 часа

Това е страхотна новина за невероятния народ на Япония

Автомобилни състезатели: Асфалтът в отсечката, където кола се вряза в публиката във Варна, не е имал добро сцепление

Автомобилни състезатели: Асфалтът в отсечката, където кола се вряза в публиката във Варна, не е имал добро сцепление

България Преди 10 часа

Един човек загина, а осем други бяха ранени, след като състезателен автомобил излетя от трасето и се вряза в зрители, застанали в опасна зона на завой

Грета Тунберг обвини Израел в геноцид след експулсирането си

Грета Тунберг обвини Израел в геноцид след експулсирането си

Свят Преди 10 часа

По време на речта си тя призова правителствата да предприемат действия, за да спрат Израел

Висшият адвокатски съвет призова ВСС да реши спора с и.д. главен прокурор и председател на ВАС

Висшият адвокатски съвет призова ВСС да реши спора с и.д. главен прокурор и председател на ВАС

България Преди 11 часа

Поводът - скандала между Борислав Сарафов и Галина Захарова

<p>&quot;Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия&quot;</p>

Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия

Свят Преди 11 часа

Тя предупреди, че Европа е заплашена от изток, предизвикана е отвътре, а за Глобалния Юг следи отблизо стъпките, които Европа предприема

Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Свят Преди 11 часа

Наградата е за „откритията им в областта на периферната имунна толерантност“, обяви Нобеловият комитет

Съдия е убит с огнестрелно оръжие в съд в Тирана

Съдия е убит с огнестрелно оръжие в съд в Тирана

Свят Преди 12 часа

Полицията е успяла да залови извършителя и да изземе оръжието му

<p>Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен (СНИМКА)</p>

Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен

България Преди 12 часа

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112

Старт на преговорите между Израел и "Хамас" в египетския курорт Шарм ел Шейх

Старт на преговорите между Израел и "Хамас" в египетския курорт Шарм ел Шейх

Свят Преди 12 часа

Египетските и катарските посредници "работят с двете страни за установяване на механизъм"

Зеленски: Атакуваме Русия с произведени от Украйна ракети

Зеленски: Атакуваме Русия с произведени от Украйна ракети

Свят Преди 12 часа

Според Олег Александров, Русия и Северна Корея използват войната в Украйна, за да тестват и усъвършенстват севернокорейските оръжия на бойното поле

"Макрон трябва да си ходи": Френската опозиция призова за предсрочни избори

"Макрон трябва да си ходи": Френската опозиция призова за предсрочни избори

Свят Преди 12 часа

Давид Линар, депутат от консервативната партия "Републиканзите" също се присъедини към призивите за оставка на френския президент

Нов старт на делото, разтърсило Франция: Жизел Пелико беше посрещната с аплодисменти в съдебната зала

Нов старт на делото, разтърсило Франция: Жизел Пелико беше посрещната с аплодисменти в съдебната зала

Свят Преди 13 часа

Съдебният процес срещу 44-годишния строител започна в Ним, Южна Франция

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които са родени лидери

dogsandcats.bg

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Празник е! Имен ден имат хората с хубавото име...

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 октомври, вторник

Edna.bg

Каменното лице в щаба на Бленджини: Това означава много за българския волейбол

Gong.bg

Добруджа се раздели с футболист, играл само 24 минути

Gong.bg

Кои са новите вирусни заплахи по света

Nova.bg

След като кола се заби в ограда на къща в София : За какво настояват живеещите в "Бенковски"

Nova.bg