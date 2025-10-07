Времето във вторник: Червен код за обилни валежи и силен вятър в 8 области у нас

В ъв вторник в югозападните и южните централни части от страната валежите ще отслабнат, но с прекъсване все още на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, а в североизточните райони – от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София – около 8°, максималните - между 10° и 15°, за София – около 10°.

НИМХ издава предупреждение за значителни валежи от дъжд. В 5 области предупреждението е от първа степен (жълт код), в 10 области от страната - от втора степен (оранжев код), а в 8 области в Източна България - от трета степен (червен код).

Планините

В планините ще бъде облачно. В масивите на Югозападна България с прекъсване ще вали дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина - сняг. По-значителни и продължителни ще бъдат валежите по Стара планина и Странджа. Ще духа силен вятър от север-северозапад, а по най-високите части – от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.

Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно с продължителни и значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а по Северното Черноморие – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. Температурата на морската вода е от 18°-19° по Северното Черноморие до 20°-21° по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Сряда и четвъртък

В сряда ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, в североизточните райони - от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 5° и 10°.

През нощта срещу четвъртък вятърът от северозапад временно ще се усили. Валежите ще спрат, най-късно в крайните североизточни и югоизточни райони. През деня над източната половина от страната облачността ще остане значителна и на места там отново ще има превалявания, но вече по-слаби. В западната половина вероятността за валежи е малка, облачността ще се разкъсва и временно ще намалява. Дневните температури ще се повишават.