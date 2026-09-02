България

Важно за шофьорите: Спират камионите по магистралите за почивните дни около 6 септември

АПИ въвежда ограничения за тежкотоварните камиони над 12 тона по АМ „Тракия“, „Хемус“, „Струма“ и край Симитли за празниците. Вижте графика за движението от 4 до 7 септември и къде ще има реверсивно трасе

2 септември 2026, 14:57
Важно за шофьорите: Спират камионите по магистралите за почивните дни около 6 септември
Източник: iStock photos/Getty images

З аради очаквания засилен трафик около Деня на Съединението (6 септември), Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) спира движението на камионите над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността и да се избегнат опасните тапи.

График на ограниченията за камиони над 12 тона:

Петък (4 септември): От 15:00 ч. до 20:00 ч. се спират камионите, излизащи от София. Влизащите към столицата се движат без ограничение.

Събота (5 септември): От 09:00 ч. до 14:00 ч. се спират камионите, излизащи от София.

Понеделник (7 септември): От 12:00 ч. до 20:00 ч. се спират камионите, пътуващи към София. Излизащите от столицата се движат свободно.

Ограниченията важат за магистралите „Тракия“, „Хемус“, „Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград. Забраната не се отнася за автобуси, камиони с бързоразвалящи се храни, живи животни, опасни товари (ADR) и специализирани превози.

Реверсивно движение край Симитли

В района на Симитли (път I-1) трафикът ще се регулира реверсивно за по-лесно придвижване към Банско и Кулата:

На 4 и 5 септември: Две ленти за движение в посока Кулата и една към София.

На 7 септември: Две ленти за движение в посока София и една към Кулата.

Проверка на трафика в реално време

От АПИ съобщават, че шофьорите могат да следят натовареността на пътищата през интерактивната карта на BGtoll (на адрес: bgtoll.bg/traffic_passes/), която обновява данните за преминалите автомобили на всеки 15 минути.

Пътните агенти апелират да не се предприемат рискови изпреварвания и категорично да не се използва аварийната лента за изпреварване, за да не се пречи на автомобилите със специален режим при инцидент.

Източник: Пресцентър АПИ     
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