Ограничената "домова книга": Какво се случва, ако няма кой да оглави служебния кабинет

Вероятно може да се стигне до разумен компромис, заяви доц. Христо Паунов

20 януари 2026, 09:15
Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки

Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки
Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката

Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката
След тежък побой в

След тежък побой в "Люлин": Мъж се бори за живота си (ВИДЕО)
Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС

Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС
Жълт код за студено време: Температурите падат до -11 градуса

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11 градуса
Слави Василев за оставката на Радев: Има нов играч, който има потенциала коренно да обърне картината

Слави Василев за оставката на Радев: Има нов играч, който има потенциала коренно да обърне картината
Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2
Променят втората пенсия, натрупани са 16 млрд. евро

Променят втората пенсия, натрупани са 16 млрд. евро

Х ипотезата, че може да се стигне до блокада на процедурата по назначаване на служебно правителство на фона на обявената оставка на Румен Радев и поемането на функциите от вицепрезидента Илияна Йотова, е много интересна. Списъкът от лицата по така наречената „домова книга“ е твърде ограничен. Знаем, че някои от хората в списъка вече отказаха да бъдат премиери. В такъв случай има два варианта: Конституционният съд да излезе с тълкувателно решение или сегашното правителство в оставка да продължи да работи и пак да се насрочат избори. Това обясни в ефира на NOVA преподавателят по Конституционно право в Юридическия факултет на УНСС доц. Христо Паунов.

 

Разлистваме „домовата книга“: Кой може да стане служебен премиер

Той коментира и въпроса какво се случва, ако президентът не одобри състава на кабинета, предложен от служебния министър-председател. "Всичко опира до това дали има опция за смяна на кандидата. Вече бяхме свидетели на подобно нещо. Но тогава имаше вариант. Ако обаче остане една-единствена личност, която е съгласна да сформира служебно правителство, би следвало да се направи някакъв разумен компромис“, каза още доц. Паунов. 

Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата

Най-крайният акт, с който се назначава служебен кабинет, е издаване на указ от президента, обясни той. "Ако все пак се изпадне в ситуация, която води до конституционна криза, тогава най-вероятното е да се търси тълкувателна интервенция на Конституционния съд“, посочи Паунов. 

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 3 часа
Кой празнува имен ден днес

Преди 2 часа
"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 3 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 3 часа
Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

Пред изкуствения интелект стои огромната възможност да се сближи с хората и да им покаже по-добри резултати в най-важните сектори и индустрии, като това ще се случи още тази година, казва финансовият директор на OpenAI

„Всяка година става все по-трудно и по-трудно, но затова трябва да се напъвате все по-силно и по-силно“, заяви актьорът

„Акт на огромна глупост“: Тръмп критикува Великобритания за Чагос

Причината е намерението на английското правителство да предаде суверенитета над островите Чагос на Мавриций

Коефициентът на заместване (размер на пенсията спрямо последната работна заплата) при новия модел, се очаква да достигне 21,4% при 12,5% сега

Берлин обещава "обща позиция" с Париж срещу Тръмп, но най-важното партньорство в ЕС е затънало в подозрения, спорове и политическо съперничество

Ким откри проект за модернизация на индустриален комплекс в покрайнините на столицата Пхенян

Пристигналият на място екип е успял да спаси четири коня

Тръмп за Макрон: „Никой не го иска“ и заплаха с 200% мита

Американският президент заплаши да наложи 200% мита върху френските вина и шампанско

Самолетите "ще помогнат за различни отдавна планирани дейности", посочи в съобщение NORAD

Тръмп: Не мисля, че ще се съпротивляват много, не могат да защитят Гренландия

Световните лидери се събират в Давос за традиционния Световен икономически форум

Те са създадени от Йеспер Рабе Тонесен, собственик на магазин за винтидж дрехи в Копенхаген

Най-впечатляващо е било небето над северноевропейските страни

Инцидентът е част от зимна буря, която се движи през САЩ, с предупредителни кодове за екстремно ниски температури и снежни условия

Режимът в Анкара поиска имунитета на лидера на опозицията Йозгюр Йозел и още 10 депутати

От АПИ предупреждават, че пътищата са проходими при зимни условия

На този фон Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили въвеждат нов аспект на противовъздушната отбрана

