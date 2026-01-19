България

В очакване на предсрочния вот: Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата

Влизат в сила мерките срещу грипа в Добрич

Нови разкрития за обира на инкасо автомобил в Ихтиман

Опасно студено и в понеделник! Живакът пада до -12 градуса

Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро

Пламен Русев: Доверието е капиталът на бъдещето

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

Сравнихме цените на храни за година – какво се промени

Студ скова България! Жълт код е обявен в цялата страна

Т емата за служебен премиер беше коментирана както от представители на политически сили, така и от обществени фигури, които могат да заемат поста според Конституцията. В основния закон е записано, че за служебен министър-председател могат да бъдат назначени председателят на Народното събрание, управителят или подуправител на Българската народна банка, председателят или заместник-председател на Сметната палата и омбудсманът или негов заместник. 

Имената в "домовата книга" - кой е в списъка за следващия служебен премиер

"Като председател на Народното събрание имах възможността да изложа аргументите си и позицията ми е последователна и непроменена", каза председателят на парламента Рая Назарян пред БНР в коментар на това, че председателят на НС е първият, когото президентът би трябвало да попита дали би приел да бъде служебен премиер.

По думите на Назарян в чл. 99, ал 5 от Конституцията няма йерархическа подредба, но прави впечатление, че една от фигурите се различава от всички останали по един съществен признак и това е фигурата на председателя на НС – той е единственият, който е участник в политическия процес.

Рая Назарян отказа на Радев, няма да е служебен премиер

"Председателят на Народното събрание е народен представител като останалите 239 народни представители, които принадлежат към политически формации", каза още тя.

"Председателят е издигнат и принадлежи към конкретна политическа формация, която ще участва в изборите, а самият председател ще бъде кандидат за народен представител, включително може да бъде и водач на листата. В този смисъл, когато си участник и да оглавиш едно служебно правителство, чиято роля е съвсем различна, се губят гаранциите за безпристрастност към протичането на изборите", допълни тя.

Разлистваме „домовата книга“: Кой може да стане служебен премиер

По думите на Рая Назарян изборът на служебен премиер трябва да бъде безпристрастен и максимално отдалечен от политическия процес.

"Ако президентът Румен Радев се появи на политическия терен, тя смята, че това би променило мисленето, плановете и настроението във всички партии, както и подхода в предизборните им кампании. Важно е да знаем какви са неговите посоки, визия за развитие на страната, хората около него, посланията му, идеологията му, това са важни неща, които към момента са обект на предположения, така че е трудно е да се говори", каза още Назарян.

Президентът кани Рая Назарян, тя ли ще е следващият служебен премиер

По-късно пред журналисти тя уточни, че при евентуална оставка на президента Руен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова, тя, в ролята си на председател на Народното събрание, би поела поста, както е посочено в Конституцията.  Според основния закон при оставка на президента и невъзможност вицепрезидентът да встъпи в длъжност, правомощията на президента се изпълняват от председателя на Народното събрание до избирането на президент и вицепрезидент. 

Кой може да стане служебен премиер след промените в Конституцията

"Все още не съм потърсена от президента Румен Радев за позицията служебен министър-председател. Ако бъда повикана на среща, ще представя моите аргументи защо смятам, че омбудсманът не бива да бъде избиран за служебен премиер". Това каза в ефира на NOVA омбудсманът Велислава Делчева.

Според Делчева длъжността на служебен министър-председател засяга независимостта на институцията на омбудсмана. Това е основен принцип, който не само е записан в Конституцията, а и се спазва от международните институции, отбеляза Делчева и посочи, че според нея принципът трябва да бъде спазван и от зам.-омбудсмана Мария Филипова. Делчева уточни, че не е разговаряла с Филипова относно нейните намерения, но по време на изслушването си зам.-омбудсманът е заявила, че отговора си ще даде на президента Радев.

"Има и такива гласове, които казват, че всеки трябва да поеме отговорност, когато е поел длъжността в домовата книга, но за мен отговорността не означава да поемеш всеки пост, който ти предложат, а да направиш ясна и информирана преценка на ситуацията и възможностите, за да може да изпълниш задълженията, които ти предоставя Конституциятa", коментира омбудсманът.

Според съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев друга опция, освен Андрей Гюров като служебен премиер, няма, "ако не искаме Пеевски да има влияние върху правителството". Мирчев каза пред БНР, че всички, които досега са били в "домовата книга" и са отказали да станат служебен премиер, са били повлиявани от Делян Пеевски. "Ако вътрешният министър, главният прокурор, шефът на ДАНС са същите, а премиерът обслужва Пеевски, много трудно ще стигнем до честни и прозрачни избори", каза още Мирчев.

"В предстоящите консултации при президента, ако той ни попита, ще изразим мнението си, но трябва да е ясно, че това е решение на президента. Познавам Гюров, знам, че е независим, има лице и кураж, и не бих казал, че е свързан с Пеевски", добави той.

Председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов коментира пред БНТ, че т. нар. домова книга е "абсолютна глупост" и без нея нямаше да се говори за хипотезата ако всички в нея откажат да бъдат служебен премиер. „Това го направиха от Продължаваме промяната-Демократична България (ПП-ДБ), които твърдят, че са експерти в правото и искат да правят реформи“, посочи Йорданов.

"На едни избори винаги се повяват нови хора и нови партии, това не трябва да  е проблем за никого, каза той на въпрос за евентуален политически проект на президента Радев.  Политическият живот не е статичен и това е много хубаво. Въпросът е кой с какъв екип ще отиде и кой има повече ентусиазъм, отколкото възможности", отбеляза Йорданов.

Източник: БТА/Марин Колев, Лора Метанова    
Нови разкрития за обира на инкасо автомобил в Ихтиман

Празник е! Днес не желайте зло и не носете черно

НАП отчете 291% скок на цени във фризьорски салон в Бургас

Тежка влакова катастрофа в Испания, има много жертви и ранени

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

