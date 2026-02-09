България

Община Русе иска 10 млн. евро от държавата за частния паркинг край "Дунав мост"

Общинският съвет в Русе одобри предложението на кмета Пенчо Милков Общината да закупи паркинга за тежкотоварни камиони в района на Дунав мост, при условие че финансирането бъде осигурено от държавата

9 февруари 2026, 11:44
О бщина Русе настоява за 10 милиона евро от държавния бюджет, за да придобие големия буферен паркинг за тирове край "Дунав мост" от частна фирма и да го превърне в общинска собственост, предаде NOVA

На извънредно заседание във вторник, 3 февруари, Общинският съвет в Русе одобри предложението на кмета Пенчо Милков Общината да закупи паркинга за тежкотоварни камиони в района на Дунав мост, при условие че финансирането бъде осигурено от държавата. Решението бе прието с 34 гласа "за", девет "против" и трима "въздържал се", пише кореспондент на БТА,  Мартин Пенев.

"С придобиването на паркинга ще бъде прекратено предсрочно правото на строеж, което иначе би действало до 2052 г., и Община Русе ще стане едноличен собственик на терена и всички изградени съоръжения още сега. В тази връзка кметът Пенчо Милков обяви, че ще бъде сформирана работна група, която да разгледа и предложи най-ефективните варианти за използване и развитие на инфраструктурата в интерес на русенци", написа Община Русе в платформата си.

История на паркинга

Паркингът е изграден от фирма "Тир паркинг Русе" върху общински терен и е пуснат в експлоатация през 2023 г. Година по-рано Общината учредява в полза на дружеството възмездно срочно право на строеж за срок от 30 години, за което Общината трябва да получава около 300 000 евро годишно.

Съоръжението е с капацитет за най-малко 600 камиона и 80 леки автомобила, разполага със санитарно-битови сгради, магазин и заведение за обществено хранене.

Кметът Пенчо Милков посочи, че през изминалата година са постъпили множество сигнали, жалби и оплаквания от граждани и превозвачи, свързани с функционирането и пропускателния режим на платения паркинг.

След присъединяването на България към Шенген, проблемът с чакащите камиони на границата е значително намален, а паркингът в голяма степен стои празен. Фирмата, която го стопанисва, е склонна да се откаже от договора, ако ѝ бъдат възстановени направените инвестиции. Общината е поискала оферта, като дружеството е предложило окончателна цена от 10 млн. евро, валидна до 15 февруари тази година.

Аргументи  "За" и "Против"

В докладната си кметът Милков изтъква, че придобиването на паркинга от Общината ще осигури максимална степен на публичен интерес:

"Така ще се осигури в максимална степен публичният интерес. Така на територията на този паркинг общината и държавата ще могат да извършват всички необходими свои дейности. Съоръжението е в близост до терена, в който държавата предвижда да се изгради интермодален терминал, което създава възможности, като има и техническа възможност за свързването на паркинга с бъдещата магистрала Русе - Велико Търново."

Общинският съветник от БСП Иван Иванов, който подкрепи сделката, заяви: "До преди няколко години имахме сериозен проблем. Бяхме задръстен град. Това не е наш, а републикански проблем. Сега ни се предлага да си го възстановим – заедно с инвестицията за него, без да вадим нито евро от бюджета на общината." Той допълни, че кметът винаги проучва добре предложенията си, а готовността на държавата да финансира е ключова.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов припомни, че още по време на правителството на Димитър Главчев е дал становища за придобиване на паркинга за нуждите на НАП, ТОЛ системите и "Митниците" след влизането ни в Шенген. "Надявам се на днешното заседание на МС или на следващото – да бъде взето решение да се включи тази точка за разглеждане и държавата да направи един жест към Русе", каза Драганов.

Сделката срещна сериозна съпротива от страна на някои общински съветници. Деян Герасимов от ПП-ДБ определи предложението като "много порочен прецедент в българската политическа история". По думите му Община, кмет и държавни институции са поставени "пред ултиматум от частен оператор – да се откажат доброволно от бъдещи вземания", възлизащи на 7,5 милиона евро за оставащите 27 години от договора.

Мариян Димитров от "Възраждане" заяви, че "ни се предлага с обществен ресурс да спасяваме частен бизнес" и партията му няма да подкрепи предложението. Рена Стефанова от коалиция ПП-ДБ нарече сделката "вредна" и "изражение на една изключително корупционна практика". Тя обяви, че ако решението бъде прието, то ще бъде обжалвано в Административния съд в Русе.

Кметът Пенчо Милков: "Моя кауза от 2019 г."

Кметът Милков припомни, че проблемът с опашките от камиони по международния булевард "България" и главния път между Мартен и Русе е бил "негова кауза от 2019 г.", когато е станал кмет. "Тогава наследих дългогодишната блокада на бул. „България“, гнева на хората в Мартен, Сандрово, на работещите в Индустриалния парк, Икономическа зона Тегра, на бизнеса. Всички с право питаха защо никой не решава този проблем от десетилетия. Няма да забравя един тежък инцидент, при който бус се удари в камион и видях части от човешка глава на 50 метра оттам. Казах - това безумие спира сега!", написа той във "Фейсбук".

Милков обясни, че след като дълго време правителствата са отказвали да отпуснат средства, той е обявил обществена поръчка, в резултат на която дружеството е изградило паркинга за по-малко от шест месеца. "Проблемът с опашките бе решен, а Общината получи по договор за тези три години около 2,8 млн. лева приход от фирмата", уточни той. Кметът добави, че неговата визия винаги е била държавата да изгражда подобни буферни паркинги по границите.

В публикация си във "Фейсбук" от 7 февруари, кметът Милков категорично отхвърли "всички внушения за „тайни преговори“ и „скрити интереси“", наричайки ги "обиди". Той заяви, че ако Общината придобие имота, Общинският съвет ще реши за какво да се използва.

Община Русе иска 10 млн. евро от държавата за частния паркинг край

