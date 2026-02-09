Община Русе иска 10 млн. евро от държавата за частния паркинг край "Дунав мост"

О бщина Русе настоява за 10 милиона евро от държавния бюджет, за да придобие големия буферен паркинг за тирове край "Дунав мост" от частна фирма и да го превърне в общинска собственост, предаде NOVA.

На извънредно заседание във вторник, 3 февруари, Общинският съвет в Русе одобри предложението на кмета Пенчо Милков Общината да закупи паркинга за тежкотоварни камиони в района на Дунав мост, при условие че финансирането бъде осигурено от държавата. Решението бе прието с 34 гласа "за", девет "против" и трима "въздържал се", пише кореспондент на БТА, Мартин Пенев.

"С придобиването на паркинга ще бъде прекратено предсрочно правото на строеж, което иначе би действало до 2052 г., и Община Русе ще стане едноличен собственик на терена и всички изградени съоръжения още сега. В тази връзка кметът Пенчо Милков обяви, че ще бъде сформирана работна група, която да разгледа и предложи най-ефективните варианти за използване и развитие на инфраструктурата в интерес на русенци", написа Община Русе в платформата си.

История на паркинга

Паркингът е изграден от фирма "Тир паркинг Русе" върху общински терен и е пуснат в експлоатация през 2023 г. Година по-рано Общината учредява в полза на дружеството възмездно срочно право на строеж за срок от 30 години, за което Общината трябва да получава около 300 000 евро годишно.

Съоръжението е с капацитет за най-малко 600 камиона и 80 леки автомобила, разполага със санитарно-битови сгради, магазин и заведение за обществено хранене.

Кметът Пенчо Милков посочи, че през изминалата година са постъпили множество сигнали, жалби и оплаквания от граждани и превозвачи, свързани с функционирането и пропускателния режим на платения паркинг.

След присъединяването на България към Шенген, проблемът с чакащите камиони на границата е значително намален, а паркингът в голяма степен стои празен. Фирмата, която го стопанисва, е склонна да се откаже от договора, ако ѝ бъдат възстановени направените инвестиции. Общината е поискала оферта, като дружеството е предложило окончателна цена от 10 млн. евро, валидна до 15 февруари тази година.

Аргументи "За" и "Против"

В докладната си кметът Милков изтъква, че придобиването на паркинга от Общината ще осигури максимална степен на публичен интерес:

"Така ще се осигури в максимална степен публичният интерес. Така на територията на този паркинг общината и държавата ще могат да извършват всички необходими свои дейности. Съоръжението е в близост до терена, в който държавата предвижда да се изгради интермодален терминал, което създава възможности, като има и техническа възможност за свързването на паркинга с бъдещата магистрала Русе - Велико Търново."

Общинският съветник от БСП Иван Иванов, който подкрепи сделката, заяви: "До преди няколко години имахме сериозен проблем. Бяхме задръстен град. Това не е наш, а републикански проблем. Сега ни се предлага да си го възстановим – заедно с инвестицията за него, без да вадим нито евро от бюджета на общината." Той допълни, че кметът винаги проучва добре предложенията си, а готовността на държавата да финансира е ключова.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов припомни, че още по време на правителството на Димитър Главчев е дал становища за придобиване на паркинга за нуждите на НАП, ТОЛ системите и "Митниците" след влизането ни в Шенген. "Надявам се на днешното заседание на МС или на следващото – да бъде взето решение да се включи тази точка за разглеждане и държавата да направи един жест към Русе", каза Драганов.

Сделката срещна сериозна съпротива от страна на някои общински съветници. Деян Герасимов от ПП-ДБ определи предложението като "много порочен прецедент в българската политическа история". По думите му Община, кмет и държавни институции са поставени "пред ултиматум от частен оператор – да се откажат доброволно от бъдещи вземания", възлизащи на 7,5 милиона евро за оставащите 27 години от договора.

Мариян Димитров от "Възраждане" заяви, че "ни се предлага с обществен ресурс да спасяваме частен бизнес" и партията му няма да подкрепи предложението. Рена Стефанова от коалиция ПП-ДБ нарече сделката "вредна" и "изражение на една изключително корупционна практика". Тя обяви, че ако решението бъде прието, то ще бъде обжалвано в Административния съд в Русе.

Кметът Пенчо Милков: "Моя кауза от 2019 г."

Кметът Милков припомни, че проблемът с опашките от камиони по международния булевард "България" и главния път между Мартен и Русе е бил "негова кауза от 2019 г.", когато е станал кмет. "Тогава наследих дългогодишната блокада на бул. „България“, гнева на хората в Мартен, Сандрово, на работещите в Индустриалния парк, Икономическа зона Тегра, на бизнеса. Всички с право питаха защо никой не решава този проблем от десетилетия. Няма да забравя един тежък инцидент, при който бус се удари в камион и видях части от човешка глава на 50 метра оттам. Казах - това безумие спира сега!", написа той във "Фейсбук".

Милков обясни, че след като дълго време правителствата са отказвали да отпуснат средства, той е обявил обществена поръчка, в резултат на която дружеството е изградило паркинга за по-малко от шест месеца. "Проблемът с опашките бе решен, а Общината получи по договор за тези три години около 2,8 млн. лева приход от фирмата", уточни той. Кметът добави, че неговата визия винаги е била държавата да изгражда подобни буферни паркинги по границите.

В публикация си във "Фейсбук" от 7 февруари, кметът Милков категорично отхвърли "всички внушения за „тайни преговори“ и „скрити интереси“", наричайки ги "обиди". Той заяви, че ако Общината придобие имота, Общинският съвет ще реши за какво да се използва.

