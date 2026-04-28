България

Обнародваха резултатите за 52-рото Народно събрание в Държавен вестник

Първото заседание на новия парламент ще бъде в четвъртък от 10.00 часа

28 април 2026, 06:51
Кои са възможните кандидати за председател на парламента

Ще се раздели ли ПП-ДБ?

От „Прогресивна България” очертаха приоритетите си

Скок в цената на хляба в Хасковско заради скъпите горива

ПП-ДБ обсъжда Андрей Гюров за кандидат за президент

24 часа сърце: Ултрамаратонецът Цветко Цветков пробяга 110 км за кауза в Елин Пелин

След изборите: Бойко Борисов събира ръководството на ГЕРБ в Пловдив

Президентът Йотова обяви кога свиква Народното събрание

Р езултатите от изборите за 52-рото Народно събрание официално са публикувани в 39-ия брой на Държавен вестник. Очаква се президентът Илияна Йотова да подпише указ за свикването на новия парламент.

Тя вече обяви, че първото му заседание ще бъде в четвъртък от 10.00 часа.

В Народното събрание ще влязат пет формации, а тази на „Прогресивна България” е с мнозинство от 131 народни представители.

Веднага след като бъде избран председател на парламента и бъдат съставени групите в него, президентът ще проведе консултации с партиите.

След изборите: Какво предвижда Конституцията

След това ще бъде връчен и първият мандат за съставяне на редовно правителство. Той е за коалицията на Румен Радев.

Съгласно Конституцията,

държавният глава ще даде срок на първата политическа сила да предложи състав на Министерски съвет. Ако в рамките на определения период не бъде постигнато съгласие за правителство, мандатът ще бъде върнат неизпълнен.

При такъв сценарий президентът ще връчи втория проучвателен мандат на следващата по численост парламентарна група. В случай че и той не доведе до съставяне на кабинет, третият мандат ще бъде предоставен на избрана от държавния глава формация.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, Конституцията предвижда разпускане на Народното събрание и насрочване на нови предсрочни парламентарни избори.

Междувременно политическите сили вече заявиха готовност за диалог, като основен акцент в разговорите се очаква да бъдат приоритетите в управлението и възможностите за формиране на стабилно парламентарно мнозинство.

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Рубио: Иранската блокада на Ормузкия проток е икономическо ядрено оръжие

Бебешки сън: Петте мита, които причиняват ненужен стрес на родителите

Мерц: Част от Украйна ще престане да бъде украинска

Този път Джими Кимъл наистина вбеси Тръмп

България е с най-висок ръст на реалните заплати в Европа

Путин с първа предизборна реч в Русия

Ето кога влизат в сила новите правила за шофьорите в Гърция

Разбиха група с 67 кг. дрога и 600 хил. евро

СГП разследва съдия от ВАС за злоупотреба със служебно положение

ЕК: България поиска отлагане на срокове по ПВУ

В киберзащитата най-съществената роля е на екипа, който внедрява технологиите

Тежка катастрофа на AM "Тракия"

Тъмната тайна на Коко Шанел: Как иконата на стила стана агент на Хитлер

Ген. Златко Златев: Румен Радев пое отговорност за спасителна операция

Установиха занижена хигиена в кабинета на лекаря, поставил филър в гърдите на починала жена

Надува се за 3 минути. Усеща се като истинско легло

