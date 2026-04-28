Обнародваха резултатите за 52-рото Народно събрание в Държавен вестник

Р езултатите от изборите за 52-рото Народно събрание официално са публикувани в 39-ия брой на Държавен вестник. Очаква се президентът Илияна Йотова да подпише указ за свикването на новия парламент.

Президентът Йотова обяви кога свиква Народното събрание

Тя вече обяви, че първото му заседание ще бъде в четвъртък от 10.00 часа.

В Народното събрание ще влязат пет формации, а тази на „Прогресивна България” е с мнозинство от 131 народни представители.

Веднага след като бъде избран председател на парламента и бъдат съставени групите в него, президентът ще проведе консултации с партиите.

След изборите: Какво предвижда Конституцията

След това ще бъде връчен и първият мандат за съставяне на редовно правителство. Той е за коалицията на Румен Радев.

Съгласно Конституцията,

държавният глава ще даде срок на първата политическа сила да предложи състав на Министерски съвет. Ако в рамките на определения период не бъде постигнато съгласие за правителство, мандатът ще бъде върнат неизпълнен.

При такъв сценарий президентът ще връчи втория проучвателен мандат на следващата по численост парламентарна група. В случай че и той не доведе до съставяне на кабинет, третият мандат ще бъде предоставен на избрана от държавния глава формация.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, Конституцията предвижда разпускане на Народното събрание и насрочване на нови предсрочни парламентарни избори.

Междувременно политическите сили вече заявиха готовност за диалог, като основен акцент в разговорите се очаква да бъдат приоритетите в управлението и възможностите за формиране на стабилно парламентарно мнозинство.